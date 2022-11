Le procureur de la République de Pointe-à-Pître s'exprime sur l'enquête ouverte après l'accident dramatique survenu lors de l'arrivée du vainqueur de la Route Du Rhum

Placé en garde à vue dès le lendemain du drame, le pilote de la vedette Coralia a été mis en examen vendredi pour homicide involontaire et blessures involontaire par imprudence et non respect des textes en matière de sécurité a indiqué ce matin le procureur de la république de Pointe-à-Pitre.

Le jeune entrepreneur âgé de 21 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de naviguer et de quitter la Guadeloupe. L’enquête confiée conjointement à la brigade nautique et au service de recherches de la gendarmerie a déjà permis de confirmer plusieurs éléments.

Le drame s’est produit entre 4h30 et 4h45 au matin du 16 novembre peu avant le franchissement de la ligne par le vainqueur de la Route du Rhum.

La vedette Coralia naviguait au milieu de 200 autres bateaux suiveurs. L’ensemble générant une houle mécanique avec des vagues anarchiques. Le Coralia a alors enfourné par l’avant avant de chavirer.

La vedette avait passé avec succès un contrôle de sureté le 24 avril dernier, en revanche son permis de navigation l’autorisait uniquement à naviguer de jour dans le cadre de son activité d’excursionniste à la journée dans la Grand Cul de Sac Marin. Le Coralia n’était en aucun cas autorisé à naviguer de nuit

L’enquête va désormais s’attacher à déterminer les circonstances dans lesquelles le navire a été accrédité et affrété. D’autres mises en examen pourraient intervenir prochainement.

