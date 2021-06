Le RSMA hisse la voile de ses six décennies

FJO. avec B. Pansiot-Villon •

Le Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane fêtent ses 60 ans d'activité et de formation au bénéfice des jeunes des Antilles et de la Guyane. 60 ans qui ont permis au régiment d'acquérir ses lettres de noblesse, au point d'être désormais considéré comme un modèle unique d'insertion sociale et professionnelle.

Et c'est pour promouvoir cette image de marque que les centres de Guadeloupe et de Martinique ont unis leur force pour lancer l'opération maritime sur le voilier "le Neptune"

Le colonel Damien Sandeau Commandant du RSMA Guadeloupe

C'est le skipper Rodolphe Sepho qui a accepté de supervisé la péparation des jeunes du RSMA. Déjà particulièrement sensibilisé aux problématiques de la jeunesse puisqu'il est lui-même éducateur sportif spécialisé, c'est en expert, qu'il a souhaité permettre à chacun :

d'aller au bout de ses rêves et réussir par le travail et par l'effort

Rodolphe Sépho ,

Après trois mois d'une intense préparation, les 10 jeunes de Guadeloupe prendront le large le 7 juin prochain en direction de la Martinique où ils seront accueillis par les jeunes Martiniquais qu'ils prépareront pour la navigation sur le Neptune. Ils se retrouveront tous en Guadeloupe le 11 juin prochain. Une aventure que les jeunes Guadeloupéens vivent déjà avec beaucopup d'exaltation.

Caporal Gilles Magunar

©B. Pansiot-Villon