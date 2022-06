Le RSMA parcoure 400 kilomètres à la rencontre des Guadeloupéens

C’est de manière originale que le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de la Guadeloupe célèbre, cette semaine, les 400 ans d’engagement des troupes de marine au service de la France : les militaires locaux ambitionnent de faire le tour de la Guadeloupe, en quatre jours, au cours d’une course à pied effectuée en relais, pour un total de 400 kilomètres à parcourir.

Un hommage naturel, quand on sait que l’action des troupes de marine, a notamment débouché sur la création du RSMA, dans les territoires d’Outre-mer. Ce corps, depuis 1961, en tant que dispositif d’insertion socioprofessionnelle, accompagne la jeunesse locale vers l’emploi.

Le parcours de la course en relais de cette semaine (du 20 au 23 juin 2022) traversera la majorité des communes de la Guadeloupe continentale.

Plus de 230 coureurs, répartis par équipes de 2 à 5 hommes et femmes, y participent, jeunes volontaires et cadres du RSMA.

L’épreuve est organisée pour être accessible à tous.

Pourquoi on fait ça ? (...) On est au service des jeunes de Guadeloupe, on va vers eux, dans un défi sportif agréable et de cohésion, qui est un peu notre marque, ici au RSMA. On a des terrains de sports, on fait beaucoup de sport, on considère que le sport c’est important pour le développement de chacun, quelque-soir son niveau en sport (...). Et là, le but n’est pas de faire un exploit sportif ; ce sont des tronçons de 4 à 12 kilomètres, en fonction des niveaux.