Le Tour cycliste se conjugue au féminin

Le tour cycliste féminin des Iles de Guadeloupe débute aujourd'hui et s'achèvera le 30 juillet prochain. Au programme, 33 coureuses, 4 étapes, près de 263 km à parcourir, en passant par le Moule, Morne à l’eau, Capesterre belle eau et le Gosier. Cette épreuve réservée aux U17 et U19 Dames regroupera les meilleures spécialistes de la discipline. Une belle mise en lumière sur le cyclisme féminin.

Gessy Blanquet •

Si le Tour cycliste international de la Guadeloupe commence dans 10 jours, celui des femmes débute aujourd’hui pour 4 étapes. Une compétition certes plus courte mais ô combien indécise. Le peloton féminin sera composé de cinq équipes locales et deux équipes invitées : la Team France Clubs Défense et la sélection de la Martinique. Team France Clubs Défense-Tour cycliste féminin 2023 • ©comité régional de cyclisme des Iles de Guadeloupe Selection de la Martinique-Tour cycliste feminin 2023 • ©comité régional de cyclisme des Iles de Guadeloupe En l’absence de la tenante du titre Pascaline Duchene de la Team France Clubs Défense, les portes de la 8ème édition du Tour cycliste féminin sont ouvertes. Emma Glorianne, 17 ans, paraît la mieux armée pour mettre à mal la domination de la Team France Clubs Défense. Confiante après avoir remporté le Tour de Martinique U17 la semaine prochaine, la sociétaire de la TMC compte bien faire parler ses qualités de sprinteuses pour s’offrir le titre tant convoité. L’entente ACVPB/CSCA a de l’ambition sur ce tour féminin. Elle pourra compter sur un effectif composé notamment de la jeune Sandy Delta Souama qui vise le podium. Les coureuses s’élanceront ce soir de la gare routière de Bergevin à Pointe à Pitre pour le traditionnel prologue. Profil a priori plat mais ce tour n'aura rien d'une sinécure. Elles vont devoir affronter Salé, Sapotille et l’Ermitage lors de l'avant-dernière étape. Le spectacle sera garanti jusqu’à la dernière minute.

