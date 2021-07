Le tribunal administratif annule les trois élections départementales litigieuses

Le tribunal a choisi en cela de suivre les recommandations du rapporteur général qui avait demandé l'annulation intégrale de ces trois élections. Une décision qui renvoie aux urnes les électeurs de ces trois cantons et annule l'élection de Guy Losbar à la tête du département

Il faudra donc revoter dans les deux cantons de Baie-Mahault et dans le canton Abymes 1. Trois cantons où la proclamation avait fait état d'un second tour mais où les procès-verbaux faisant foi avaient déclaré vainqueurs, Rosan Rauzduel et Francesca Faithful dans le canton Abymes 1, Hélène Polifonte-Molia et Michel Mado dans le canton 4 de Baie-Mahault et Guy Losbar et Sabrina Roger dans le canton 5 de Baie-Mahault. Le Préfet de région avait alors demandé l'annulation des ces élections au motif qu'elles ne remplissaient pas les conditions affirmées dans l'article L.193 du Code électoral.

Une annulation des élections qui entrainent aussi l'annulation de l'élection de Guy Losbar à la présidence du département. Le maire de Petit Bourg, comme les autres binômes déchus, va devoir repasser devant les urnes .



Les avocats des trois binômes ont tenté d'obtenir du tribunal une validation malgré tout du vote du premier tour de ces cantons mais le tribunal a joué totalement le jeu de la démocratie en accordant à tous les candidats la possibilité de se confronter réellement à la volonté du suffrage universel.

Le tribunal administratif a cependant choisi de se prononcer dans les plus brefs délais, le délibéré a été rendu en quelques heures, pour diminuer l'impact de ces annulations sur la vie politique en Guadeloupe.

De fait, les trois élections cantonales partielles vont pouvoir se tenir très rapidement pour confirmer ou infirmer les élections du 1er tour litigieux et par la même, la nouvelle orientation du Conseil Départemental

