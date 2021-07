Les amoureux de la musique rendent hommage à Jacob Desvarieux

Qu'ils soient aux Antilles, dans l'Hexagone, au Gabon ou dans le reste du monde, anonymes et personnalités politiques, artistiques saluent la mémoire de Jacob Desvarieux sur les réseaux sociaux. C'est toute la communauté afro-caribéenne qui est aujourd'hui en deuil.

Guadeloupe La 1ère •

Tout le monde espérait une issue favorable... Dès l'annonce de son hospitalisation, des milliers de fans et d'amoureux du zouk attendaient des nouvelles rassurantes... L'annonce du décès de Jacob Desvarieux a été un choc pour tous... Il est vrai que son état était grave, il est aussi vrai que de nombreuses rumeurs circulaient... Certaines annonçant même une fin prématurée... En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans l'Hexagone, sur le continent africain, dans tous les pays où ce grand monsieur de la musique s'est produit seul ou avec Kassav', nous avons espéré...

Un artiste international

Ce vendredi 30 juillet, en fin d'après-midi, son nom a envahi la toile.

Le zouk, la musique, les Antilles, le continent africain, le monde perdent une légende, un immense artiste. Et les hommages arrivent des quatre coins du monde.

Au revoir, Monsieur Jacob Desvarieux. Merci pour tous ces moments marquants que vous avez gravés dans nos mémoires avec votre voix et vos sons inoubliables. Bon repos 🙏🏽 pic.twitter.com/T67wImYzta — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) July 30, 2021

C'est pas juste le monde du zouk et de la scene antillaise qui vient de perdre un geant, c'est toute la musique française et internationale qui perd le leader de sans doute le plus grand groupe français de l'histoire. Repose en paix Jacob Desvarieux 💔🕊️ — TEDDY (@teddydoherty_) July 30, 2021

C'est grâce à ses solo que j'ai compris l'importance de la basse. Jacob Desvarieux — Dark Stark (@Tigerpasspass) July 30, 2021

Au Gabon, au lieu de « Zouk la sé sel medikaman nou ni », on disait « j'ai mangé un demi kilo de riz... Sans poisson (ou "sans Fanta" ! »

Condoléances à la famille.

RIP Jacob Desvarieux 🙏🏾 https://t.co/tTKG9AobPT — MichälleObamasson 👸🏾 (@MichObamasson) July 30, 2021

Content et chanceux d'avoir vécu en même temps que Jacob Desvarieux, de l'avoir croisé au détour d'un concert, content qu'il ait fait briller la Gwadloup dans le monde entier, content qu'il ait créé un genre de musique, merci pour tout ça... Jwé bon mizik èvè Patrick... — King of Wakanda (@Kherubim) July 30, 2021

Jacob Desvarieux savait nous insuffler cette musique positive aux tonalités envoûtantes. Te voilà désormais grain de sable dans le vent. Nous devrons dès à présent nous satisfaire de ses sons sans son légendaire sourire. Ovwa 🙏🏼 #Kassav pic.twitter.com/56ke8WQ2Vc — Christopher Nunès (@NunesChr) July 30, 2021

L’impact de Kassav et donc de Jacob Desvarieux est immense dans le monde de la musique. Pour nous, capverdiens, Kassav a influencé plus que des artistes : ils ont influencé tout un type de musique, du Cabo Love jusqu’à la Kizomba en Angola ! Respect et les condoléances à ce géant — Tarrafal y nada mas 🇨🇻 (@tarrafalense) July 31, 2021

Hommages unanimes de personnalités

Du président de la République, Emmanuel Macron, au judoka guadeloupéen Teddy Riner, en passant par la politique guyanaise Christiane Taubira à l'auteur compositeur interprète sénégalais Youssou N'Dour, l'artiste martiniquais Kalash, ou le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, tous saluent l'artiste et sa contribution à la musique.

Monstre sacré du zouk. Guitariste hors pair. Voix emblématique des Antilles. Jacob Desvarieux était tout cela à la fois. Aujourd’hui, le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est de continuer à faire vivre son immense talent. pic.twitter.com/CfKEs9LUjq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2021

🗯 « Grâce à sa voix, grâce au groupe Kassav’, on a pu entendre parler de la #Guadeloupe partout dans le monde »

Teddy Riner rend hommage à Jacob Desvarieux, décédé à l’âge de 65 ans. Le judoka s’est exprimé depuis #Tokyo, entre deux combats du tournoi #olympique par équipes. pic.twitter.com/iEzlGe4V06 — La1ere.fr (@la1ere) July 31, 2021

Moun la Gwadloup, nou tchò maré.

Voilà des dizaines d’années que vous partagez Jacob Desvarieux, sa voix, sa dégaine, son talent, sa joie, ce sourire, cette inclinaison de la tête et même sa salopette des débuts, avec nous ici et sur tous les continents. Nous sommes tristes.

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) July 30, 2021

Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grand Ambassadeur. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami. pic.twitter.com/7v9CZLP5hV — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) July 30, 2021

REPOSE EN PAIX BOSS JACOB .. LE MONDE ENTIER PERD UN GÉNIE MAIS TON OEUVRE EST IMMORTELLE ! Mes plus Sincères condoléances à toute la famille Desvarieux aux proches et à la légendaire famille KASSAV 💜🙏🏽 MERCI LÉGENDE 🕊 #CULTURE #MONUMENT #GOAT #JACOBDESVARIEUX pic.twitter.com/6Xz4jJzm14 — KALASH (@kalash972) July 30, 2021

Est-ce que les plus jeunes peuvent même se rendre compte à quel point la musique de Jacob Desvarieux & Kassav est liée à chacun des moments heureux de notre vie ? Chaque rassemblement, chaque moment de liesse. Légendaire, y a pas d'autre mot. — Lorenz (@LorenzBaby) July 30, 2021