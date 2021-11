Les avocats s'insurgent contre les propos d'un juge des libertés

Une vingtaine d'avocats se sont donc retrouves dans la salle d'audience du palais de justice pour soutenir leur collègue maitre Joselaine Gelabale et défendre son client. Une mobilisation un peu particulière puisqu'elle fait suite aux propos d'un juge des libertés et de la détention

L'affaire met aux prises une avocate et un juge des libertés et de la détention. Elle se passe alors que le client de cette avocate est en train de comparaître devant le juge.

Selon l'avocate, sans que rien ne puisse le justifier, le juge a brusquement décider d'incarcérer son client et il aurait repondu à l'avocate, qui lui demandait quelle justice était ainsi rendue dans son affaire, qu'il s'agissait d'une "justice coloniale."

Maitre Joselaine Gelabale

Immédiatement, les avocats ont alors décidé de soutenir leur consoeur. Ils sont venus plaider à tour de rôle afin de prolonger les débats et faire entendre dans ce mouvement, leur protestation contre les propos tenus par ce juge.