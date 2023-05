Les "boat parties" interdites à proximité des îlets durant le mois de mai, annonce la préfecture

La préfecture de Guadeloupe, dans un communiqué annonce l'interdiction des rassemblements nautiques à caractère festif dans les zones des îlets Karet, Cochon, La Biche, Fortune et du lieu-dit Pointe-Sable, jusqu'à la fin du mois de mai 2023.

Guadeloupe La 1ère •

C'est le drame survenu, le 1er mai dernier, à Pointe Sable, à Port-Louis, qui a été l'élément déclencheur. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué par arme à feu, lors d'une fête non déclarée, précisent les autorités, sur l'îlet. De nombreux participants, venus en bateau, ont assisté à ce meurtre.

Quatre jours après, la préfecture prend des mesures et annonce l'interdiction des "rassemblements nautiques à caractère festif à proximité des îlets Karet à Sainte-Rose, Cochon au Gosier, La Biche à Sainte-Rose, Fortune à Goyave et au lieu-dit Pointe Sable à Port-Louis, de 10h00 à 00h00, les 6, 7 et 8 mai, les 18, 19, 20 et 21 mai et les 27, 28 et 29 mai 2023".

Une décision engendrée également par la recrudescence des atteintes à la personne depuis le début de l’année 2023.