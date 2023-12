Les dangers de la surexposition des enfants et des adolescents devant les écrans

Partager :

De plus en plus, et malgré les consignes d'usage des parents, les enfants et les adolescDes bouts de chou qui passent parfois beaucoup de temps devant les écrans... Télévision, téléphone, tablette, jeux vidéos... Une consommation qui peut commencer dès le plus jeune âge et dont la surexposition présente des risques pour leur développement cognitif.

C'est à la faveur du Salon du Livre Régional qui s'est ouvert ce jeudi 07 décembre 2023 que les organisateurs ont voulu s'interroger sur le rapport à la lecture des enfants et des adolescents. Force est de constater qu'aujourd'hui, ces classes d'âges sont particulièrement vulnérables face à un nouveau danger : la surexposition face aux écrans.

C'est que la révolution numérique n’a guère épargné les familles. Aujourd'hui, les écrans sont partout et se retrouvent même dans les chambres des enfants, petits et grands. Dans un tel monde, la tablette a détrôné tous les jouets pour s'imposer comme un outil incontournable et dont beaucoup de jeunes ne peuvent plus se passer. C'est en ce sens que les organisateurs du Salon du Livre Régional ont voulu s'interroger sur ce phénomène. D'abord pour savoir s'il faut s'en inquiéter.

Le fait est que, depuis plusieurs années, les experts de tous les continents agitent la sonnette d'alarme pour mettre en garde la société et singulièrement les parents sur une utilisation abusive des écrans qui ne seraient pas sans risque pour le développement de leurs enfants.

Mais quels sont réellement les dangers d’une surexposition aux écrans connectés ou à la télévision ? A quel moment faut-il s’alarmer ? Comment protéger nos enfants de possibles dérives ? Malgré les campagnes et les informations en ce sens, beaucoup de parents ignorent le danger de cette surexpositions aux écrans • ©BXZ C'est pour répondre à toutes ces interrogations que Guadeloupe La 1ère la Télé a reçu l'enseignante-chercheuse en neurosciences cognitives, Irène Cristofori de l'Université de Lyon et invitée d'honneur du Salon du Livre Régional. ©Guadeloupe En mai dernier, le magazine de l'Assurance Santé de Paris soulignait que "La surexposition aux écrans peut avoir des effets sur le développement des plus jeunes." Il souligne notamment que, entre 0 et 3 ans, il est indispensable de privilégier les interactions et de développer ses 5 sens. Le temps passé devant un dessin animé ne permet pas de développer le langage, par exemple.

Le premier effet sur le développement des enfants est bien sûr la sédentarité, liée au manque d’activité physique. Et ce n’est pas tant le fait de ne pas bouger, car les petits qui jouent au puzzle ou qui lisent n’obtiennent pas d’aussi mauvais résultats. Il y aurait une corrélation, qui n’est pas encore établie, entre les profils alimentaires des enfants et la sédentarité due aux écrans.

