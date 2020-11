Les données chiffrées de la lutte contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe

Une journée que le représentant de l'Etat en Guadeloupe a choisi de marquer en recevant les associations qui oeuvrent en faveur des victimes de ces violences et surtout, en publiant les chiffres et les actions menées dans l'Archipel dans le cadre de cette lutte.

Dans le cadre intra-familial

Les actions menées par les services de l'Etat

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes



* Pour toute urgence : le 17 (accessible par téléphone) et le 114 (par SMS), également disponibles tous les jours, 24h/24. * Pour effectuer un signalement en ligne, anonyme et gratuit : la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr est disponible 24h/24 7j/7 > * Pour recevoir de l’aide et de l’écoute : - le 3919, Violences Femmes Info, numéro anonyme et gratuit, disponible tous les jours de 9h à 21h - le 0 800 39 19 19 du lundi au vendredi de 8h à 16h.Cet accueil téléphonique est géré par l'association Initiative Eco. - le 05 90 82 52 92 centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du lundi au vendredi, de 8h à 16h* Pour toute urgence : le 17 (accessible par téléphone) et le 114 (par SMS), également disponibles tous les jours, 24h/24.

Et les chiffres sont là pour souligner l'urgence d'une action soutenue en la matière.Selon les services de police et de gendarmerie en Guadeloupe, sur les dix premiers mois de l’année, le nombre de femmes victimes de violences, dans et hors du cadre familial, (chiffres obtenus à partir d’indicateurs permettant de révéler qu’elles sont victimes de faits de violence en tant que femmes) s’élève à 2 125, ce qui représente une augmentation de 3,8 % par rapport à 2019 sur la même période.Ces chiffres se déclinent comme suit :- 1 334 femmes ont été victimes de violences physiques (dont 1 victime de coups et blessures volontaires suivis de mort), contre 1160 en 2019 sur la même période ;- 535 femmes ont fait l’objet de menaces ou chantages contre 584 en 2019 ;- 9 femmes ont été séquestrées en 2019 contre 8 en 2019 ;- 48 femmes majeures ont été victimes de viols contre 47 en 2019 ;- 55 viols ont été perpétrés sur des mineures contre 70 en 2019 sur la même période ;- 43 cas de harcèlements sexuels et autres agressions sexuels ont été enregistrés contre des femmes majeures contre 47 en 2019 - 44 harcèlements sexuels et autres agressions sexuels contre des mineures, contre 78 en 2019 ;- Il y a eu 6 tentatives d’homicide à l’encontre des femmes enregistrées sur les dix premiers mois de l’année et 4 en 2019 à la même période ;- 1 femme a été victime d’un homicide au cours des dix premiers mois de l’année, aucune en 2019.Dans ce cadre, ces faits s’élèvent à 1 115, ce qui représente une augmentation de 17,4 % par rapport à 2019 sur la même période. Ces chiffres se déclinent comme suit :- 868 femmes ont été victimes de violences physiques, contre 695 en 2019 sur la même période ;- 200 femmes ont fait l’objet de menaces ou chantages contre 167 en 2019 ;- 2 femmes ont été séquestrées en 2020 contre 1 en 2019 ;- 13 femmes majeures ont été victimes de viols contre 23 en 2019 ;- 15 viols ont été perpétrés sur des mineures contre 24 en 2019 sur la même période ;- 4 cas de harcèlements sexuels et autres agressions sexuels ont été enregistrés contre des femmes majeures contre 6 en 2019 ;- 9 harcèlements sexuels et autres agressions sexuels contre des mineures, contre 24 en 2019 ;- Il y a eu 2 tentatives d’homicide à l’encontre des femmes enregistrées sur les dix premiers mois de l’année et 1 en 2019 à la même période ;- 1 femme a été victime d’un homicide au cours des dix premiers mois de l’année contre 0 en 2019 à la même période ;- Un centre d’appel est à disposition des policiers et gendarmes 24h/24 pour appeler un permanent social et faciliter le relogement, y compris la nuit, en cas de départ du domicile. Les locaux de la police et de la gendarmerie ont été adaptés pour recevoir les femmes victimes de violence.- Un fonds de solidarité locale en faveur des personnes victimes a permis de remettre des ordinateurs en Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et par les associations durant le confinement. L’action est en cours avec le Service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) avec des kits sociaux à disposition dans les commissariats et gendarmerie.* Cliquez ici pour voir l a carte des lieux d'aide aux femmes victimes de violences en Guadeloupe Soulignons aussi l'engagement des artistes pour sensibiliser le plus grand nombre à l'acuité de ce phénomène qui continue de faire des ravages en Guadeloupe