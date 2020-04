Les évaluations par visio pour aider l'orientation des élèves

Je n'évaluerai que les compétences travaillées à l’école avant le confinement pour cette raison. Tous les nouveaux chapitres ne seront pas évalués pour éviter justement de créer des déséquilibres , de creuser ces inégalités. Les évaluations actuelles permettront aux enfants de se situer dans leurs apprentissages. Je pourrai leur dire dans quel domaine, pour quels chapitres, ils sont encore plus ou moins fragiles afin qu’ils ciblent mieux leurs révisions de l’été par exemple. Vous vous doutez bien qu’un enfant qui était déjà excellent avant le confinement va le rester et l’enfant fragile va malheureusement le rester aussi. Il n’y a pas de surprise. Je n’ai d’ailleurs absolument pas besoin de faire des évaluations pour situer les enfants. C’est plus pour eux que pour moi. Le bulletin à transmettre au collège ne sera bien entendu que succinct. Seul celui du premier trimestre sera complet .

Est-ce que je peux évaluer les élèves et attribuer des notes durant cette période ?

Il s’agit de prévoir des séquences compatibles avec des enseignements à distance et d’adapter le travail demandé aux élèves aux contraintes des ENT. Les travaux demandés s’appuient plus spécifiquement sur des compétences variées adossées au travail autonome.

Dois-je corriger l’ensemble des travaux que je propose à distance ?

L’objectif de la continuité pédagogique est de s’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires leur permettant de progresser, s’appuyant plus spécifiquement sur des compétences variées adossées au travail autonome des élèves.

A cette fin, le professeur soumet un ensemble de travaux et d’activités dont l’élève s’empare dans le cadre de son travail personnel.

Le professeur coordonne, supervise et identifie les travaux qu’il souhaite évaluer afin de s’assurer de l’acquisition et/ou de la consolidation de notions ou de compétences.