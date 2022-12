Les finances de Terre-de-Haut dans le vert

C'est l'une des rares communes de l'archipel guadeloupéen à ne pas connaître de déficit. Le résultat du compte administratif de 2021 de Terre-de-Haut présente, selon la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, un excédent de plus de 800 000 euros.

Guadeloupe La 1ère •

Après analyse de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Guadeloupe, le résultat global de clôture du compte administratif consolidé de 2021, de la commune de Terre-de-Haut et de son budget annexe, est un excédent de 836 612,53 €.

En revanche, l'équilibre du budget primitif 2022 de la ville demeure incompatible avec le plan de redressement préconisé par la CRC. Et pour cause, Terre-de-Haut connaît une augmentation constante et incontrôlée des charges à caractère général, c'est-à-dire des dépenses courantes. Elles sont passées de 334 382 € en 2019, à 381 346 € en 2021 puis à 569 330 € en 2022, soit une hausse de 70,2 %.

En cause notamment, les dépenses concernant les « Fêtes et cérémonies» atteint désormais plus de 124 000 €. Il a été multiplié par trois par rapport au montant de 2019 (35 087 €), et correspond à près de 22 % des charges à caractère général et à 52,8 % de leur augmentation.

Par ailleurs, les charges de personnel connaissent également une hausse notable. En effet, la commune a procédé au recrutement de trois contractuels, d’une collaboratrice de cabinet et de sept emplois aidés dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences» en 2021 ainsi que la reprise par la commune du personnel de la caisse des écoles mise en sommeil depuis 2020. Par conséquence, les dépenses pour les agents communaux, qui s’élevaient à environ 2 millions d'euros en 2020, ont désormais un prévisionnel de plus de 2,6 millions d'euros pour 2022. Soit en deux ans, une augmentation de plus de 27 %, alors que la trajectoire de la CRC prévoyait, de 2021 à 2024, un plafond fixé à 1 500 000 €.

La chambre régionale des comptes de Guadeloupe propose plusieurs solutions à la collectivité. D'abord, la mise en œuvre du plan de redressement, la maîtrise des dépenses à caractère général et personnel, et enfin déconseille l'engagement d'opérations d'investissements qui nécessiteraient un financement trop important.

Le préfet de Guadeloupe est invité à régler les budgets primitifs de 2022 de la collectivité en y apportant les modifications prévues par la CRC.