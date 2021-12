Les Forces de l'ordre toujours engagées dans le rétablissement de la circulation sur tout le réseau routier de la Guadeloupe

En ce 1er décembre 2021, le jour se lève sur la Guadeloupe avec une situation de plus en plus contrastée. Si beaucoup les carrefours de la Boucan et de Perrin restent encore impraticables, l'action des Forces de l'Ordre sur tout le territoire permet un rétablissement progressif de la circulation

Guadeloupe la 1ère •

Les automobilistes peuvent désormais circuler librement sur le Rond Point de Montebello. Si les occupants de ce barrage l'avaient déjà déserté au cours de la soirée, les gendarmes n'ont eu aucun mal à le dégager définitivement avec les engins d'assaut. Des engins qui s'attaquent déjà en ce début de matinée à l'autre point stratégique qu'est le rond point de la kassaverie à Capesterre Belle Eau. Un pas de plus vers le déblaiement total de tout le réseau routier de la Guadeloupe, même si ce mercredi encore, la population du bourg de Sainte Rose reste coincée entre deux barrages, celui de la Boucan et celui de la Ramée. On notait aussi en début de matinée de nouvelles poches d'obstruction, notamment dans la commune de Petit Canal.

On notera aussi la décision prise mardi par le Préfet pour interdire tout attroupement autour du pond de la Rivière des Pères afin de garantir la libre circulation sur l'axe routier de la Côte sous le Vent et permettre de relier à nouveau Basse-Terre à Pointe-à-Pître par la route des Mamelles. Pour le reste, les premiers bilans de Routes de Guadeloupe restent invariables. Roind Point de Montebello • ©J. Blanquet

