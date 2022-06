Les Mini-entrepreneurs du collège de Baillif remarqués à Paris

Les représentants des Outre-mer ont remporté le prix du meilleur stand, au "Festival national des Mini-Entreprises", à Paris, cette semaine. Parmi eux, se trouvaient des élèves du collège de Baillif, à l’origine du concept "JJ Snack". En produisant et distribuant des produits locaux et sains, ils contribuent à lutter contre l’obésité, notamment.

La 1ère •

Les élèves du collège "Jean Jaurès" de Baillif se sont brillamment illustrés, mercredi 8 juin 2022, au "Festival national des Mini-Entreprises".

Ces jeunes ont représenté la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à Paris, après avoir remporté, le samedi 21 mai, le prix de la meilleure Mini-Entreprise de l’archipel. Les Internautes ont contribué à désigner cette équipe.

Prix de la meilleure Mini-Entreprise 2022 Guadeloupe, décerné aux élèves du collège "Jean Jaurès" de Baillif. • ©Ronald Baptista

Le « JJ Snack »

La "Team JJ Snack en Action" du collège "Jean Jaurès" de Baillif a eu l’idée de produire des produits sains, à base des denrées locales, dont beaucoup poussent dans le jardin créole de leur établissement (citronnelle, menthe, canne-à-sucre...).

Leurs boissons, sandwichs et fruits frais ont été vendus, aux récréations et ont bien plu à leurs camarades. Leur slogan, "Plézi lokal, santé totale", résume leur volonté de valoriser la production locale, en faisant le choix d’une alimentation saine et diversifiée, tout en préservant l’environnement. Ainsi, ils contribuent à la lutte contre l’obésité, fléau qui gagne du terrain dans l’archipel.

Il a fallu, pour eux, gérer la récolte et la réception de la marchandise, les stocks, la production, la distribution et la vente.

> Cliquer ici pour voir la vidéo de présentation de la "Team JJ Snack en Action" du Collège "Jean Jaurès" de Baillif.

Aux côtés des autres Mini-Entreprises ultramarines (la Martinique et la Réunion étaient aussi représentées à Paris), les jeunes Guadeloupéens ont fait forte impression.

Les Outre-mer, réunis dans le même espace, ont reçu le prix du meilleur stand.

Les collégiens de Baillif le promettent : leur concept de "JJ Snack" perdurera à la rentrée prochaine !

Permettre aux jeunes de se révéler

Le "Festival des Mini-Entreprises" est en fait un concours, auquel les participants sont invités à créer et développer des projets répondant à un besoin, dans le monde d’aujourd’hui.

Il s’agit d’une initiative de "Entreprendre pour apprendre", une fédération de 16 associations agréées par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse.

Les idées de chaque établissement en lice ont été présentées dans une vidéo ; c’est sur cette base que les Internautes ont voté, en ligne.