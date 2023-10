Les noces de Platine d'Elise et Serge : Un oui d'hier, d'aujourd'hui et pour l'éternité

Elise 86 ans et Serge 91 ans se sont redits le "oui" qu'ils s'étaient dits pour la première fois il y a de cela 70 ans. Pourtant, rien ne prédestinait ce couple à une telle longévité, rien si ce n'est l'Amour de ce jeune adulte pour cette tout aussi jeune adolescente il y a de cela 70 ans. Le temps que dure cet Amour depuis le premier jour....

FJO. avec R. Rilcy •

A les voir ainsi côte à côte, on ne croirait pas que cette dame de 86 ans et ce monsieur de 91 ans fêtent leurs noces de platine devant toute leur famille.

Leur histoire a en effet commencé en 1953. Le coup de foudre entre Elise 16 ans et Serge 21 ans. Tant, tellement et si bien que, éperdument amoureux, ils convolent en justes noces le 3 Octobre de cette même année. L'aîné de leurs enfants est d'ailleurs né deux mois plus tard.

Ensuite, tous les deux ans, ma mère et mon père qui avaient certes des difficultés matérielles au début de leur mariage, se sont construit une petite vie de famille et ont pu accueillir sept enfants. La situation de mon père s'est, petit à petit, améliorée, à force de travail et de courage, il a pu élever ses enfants, et ensuite ma mère a trouvé un emploi et a pu aider mon père à construire une vie meilleure. Ma mère et mon père nous ont élevés dans l'Amour. Un Amour dans un cocon familial au sein duquel ils nous ont enseigné l'amour de la vie de famille. C'est pour cette raison que nous avons voulu les mettre à l'honneur aujourd'hui., pour leur prouver notre reconnaissance. 70 ans de mariage, c'est un évènement exceptionnel. Lisette Nirin Fille cadette du couple

Lisette Nirin, fille cadette du couple • ©R. Rilcy

70 ans plus tard, le temps, les années, les péripéties, les bons et les mauvais moments, n'ont rien pu faire contre ce grand Amour. Bien au contraire, tout a contribué à ce qu'ils soient là aujourd'hui encore pour en témoigner.

En présence de leurs 7 enfants, 23 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants, ils renouvellent cette promesse d'antan qu'ils ont su conforter jusqu'à ce jour.

Noces de platine : le résultat d'une conjugaison au fil du temps qui passe • ©R. Rilcy

J'aime ma femme plus que moi-même parce que sans elle, je ne peux rien faire. Je lui dois tout. Quant à mes enfants, je ne peux rien dire de mal contre eux parce qu'ils sont tout pour moi. Ils sont toujours à nos côtés. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai fait une grande maison et un grand parking. Pour qu'ils soient toujours à l'aise chez nous quand ils viennent nous voir. Et ils ne manquent jamais de venir. Serge Andréopa

Comme partout et pour tout, il y a eu des bons jours et il y a eu des mauvais jours comme dans tous les ménages, mais on a su surmonter tout cela jusqu'à présent. Et je pense que ça va continuer comme cela tant que le Bon Dieu nous accorde encore quelques jours. Elise Andréopa

les enfants et petits enfants autour du couple • ©R. Rilcy

Et parce qu'ils ont damé le pion ensemble aux affres du temps, Elise et Serge parient aujourd’hui encore sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui c'est dans les yeux de leurs enfants, petits et arrière-petits-enfants qu'ils lisent les plus belles pages de leur vie.