Les petits frères des pauvres sont désormais présents en Guadeloupe et en Martinique

La structure locale a été présentée hier en présence de ses responsables nationaux venus. A 75 ans, l'association entend mettre en lumière les problématiques liées à l’isolement et l’accompagnement des personnes âgées. Et le 1er octobre lui en donne l'opportunité

Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, trouver ensemble des solutions à leurs problèmes, retrouver la joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau. Vivre, tout simplement. Par notre voix, nous incitons la société à changer de regard sur la vieillesse, nous témoignons des situations inacceptables que nous rencontrons, nous alertons les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir, nous favorisons l’engagement citoyen, nous proposons des réponses nouvelles.

Les Petits Frères des Pauvres est une association caritative française, reconnue d'utilité publique. Elle œuvre conjointement avec deux autres entités, l'association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres et la fondation des Petits Frères des Pauvres. religieus

Les Petits Frères des Pauvres ont été fondés par Armand Marquis en 1946 qui souhaitait en faire une congrégation religieuse. Aujourd'hui, les Petits Frères des Pauvres sont sans appartenance politique ni confessionnelle. Ils représentent aujourd'hui en France un réseau de plus de 12 000 bénévoles et plus de 600 salariés sur plus de 300 lieux d'action.

Ils organisent des actions collectives (vacances, Noël, sorties culturelles, etc.).

Ils accompagnent vers le logement les personnes isolées, en habitat précaire, mal logées ou sans domicile fixe

Ils s'ajoutent certes à un tissus déjà bien riche. Entre la Croix Rouge, le Secours Catholique, le Secours Adventiste et d'autres associations d'entraide, la solidarité envers les plus pauvres ne manquent pas de porte-drapeau dans l'Archipel. Mais en la matière, on le sait, il n'y a jamais assez de bras et de coeurs.C'est en tout cas le pari que veut faire l'organisation "Les Petits frères des pauvres". D'autant qu'elle a une vocation très particulière puisqu'elle s'est donnée pour mission de lutter contre l'isolement des aînés.C'est donc avec cette même ambition qu'ils arrivent en Guadeloupe et qu'ils en appellent déjà au bénévolat. Une rencontre est prévue avec le Ccas de la ville de Pointe-à-Pitre aujourd’hui, avec les collectivités locales et avec des chefs d’entreprises afin d’obtenir des subventions et autres soutiens financiers. Muriel Jean-Jacques, responsables de l’équipe « Petits frères des pauvres » en GuadeloupeEt la date du 1er octobre n'est pas non plus anonyme dans leur calendrier puisqu'elle est celle de la journée intenrationale des personnes âgées. Une occasion pour l'association de faire connaître son investissement à leurs côtés.