Les rues sécurisées de Pointe-à-Pître

La période des fêtes est forcément un temps d'intenses activités commerciales. Et de fait, une période sensible pour les commerçants qui réalisent leurs meilleurs chiffres d'affaires. Mais en même temps, un temps favorable à l'augmentation des cas de vols et autres faits de délinquance. Et pour contrer cette tendance, la police nationale a décidé d'augmenter le nombre de ses patrouilles pour sécuriser les rues de Pointe-à-Pître

A. Houda et D. Quérin avec FJO. •

Dans les rues de Pointe-à-Pître, au milieu des passants qui vont et viennent de commerces en commerces, des uniformes se distinguent. Ce sont ceux des groupes de sécurité et de proximité de la Police Nationale. Les uns à vélo, les autres en voiture, ils mènent des patrouilles constantes dans la ville. Comme leur nom l'indique, ils sont là pour assurer une présence dans les rues de la ville, conseiller les commerçants en matière de mesure de sécurité à prendre et plus directement, dissuader les éventuels voleurs qui voudraient profiter d'une telle période d'activité pour commettre quelques méfaits. ©Guadeloupe Les commerçants sont forcément les premiers à en percevoir les effets. Ils se sont habitués eux aussi à cette présence policière qui ne se limite pas à la rue puisque les équipes des GSP n'hésitent pas à converser avec eux pour les entendre et les conseiller au mieux. Tous se disent plus en sécurité désormais. Pour autant, commerçants et policiers savent bien que cela ne suffira jamais pour dissuader à tout instant tout passage à l'acte, mais ils savent aussi que ce sont ces patrouilles qui contribuent à faire diminuer les chiffres de la délinquance dans la ville, particulièrement durant ces temps de fêtes. Alors ils misent sur leur poursuite pour en optimiser le résultat. . • ©D. Quérin

