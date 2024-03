Les situations de surendettement en forte hausse en 2023 dans les départements et collectivités d’Outre-mer (DCOM)

C'est une enquête de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) qui révèle une hausse de 13 % du nombre de situations de surendettement dans les DCOM en 2023. 2619 dossiers ont été déposés durant cette année, ce qui constitue un record en 10 ans, pour un montant de dettes globales de 74 millions d’euros.

L'étude menée par l'IEDOM souligne tout d'abord que les personnes concernées par ces situations de surendettement sont majoritairement des femmes (63 %), et notamment des femmes seules avec enfants (32 % des surendettés dans les DCOM contre 18 % dans l’Hexagone).

Plus de la moitié des ménages surendettés en Outremer (54 %) ne disposent d’aucune capacité de remboursement pour faire face à ses dettes.

Pour l'IEDOM, ce niveau, jamais atteint en dix ans, reflète en partie les conséquences économiques de la crise sanitaire et de la hausse de l’inflation pour les populations d’Outre-mer, déjà marquées par un chômage structurellement élevé.

Il faut ensuite noter que, durant cette année 2023, à l’issue de la procédure du traitement du surendettement, 45 % des ménages surendettés ont bénéficié d’un rééchelonnement ou d’un effacement partiel des dettes, 34 % ont bénéficié d’un effacement total des dettes. 9 % des dossiers ont été jugés irrecevables en raison de leur inéligibilité à la procédure de surendettement.

Les dettes financières principales causes de l’endettement des ménages

L’endettement global contracté par l’ensemble des ménages surendettés dans les DCOM s’établit à 74,3 millions d’euros, pour un endettement médian de 18 880 euros par ménage. Il s’agit pour

43 % de dettes de crédits à la consommation ;

pour 25 % de dettes de crédits immobiliers ;

pour 16 % de dettes de charges courantes (loyers, factures impayées, etc.).

Le cumul des dettes à la consommation (prêts personnels, crédits renouvelables, LOA, etc.) fragilise des situations financières déjà compliquées : en 2023, un ménage surendetté sur deux cumule 3 crédits ou plus. C’est davantage qu’en 2022.

Les femmes seules avec enfants cont souvent les plus concernées par le surendettement

Dans les DCOM, la population des ménages surendettés est davantage féminine : 63 % contre 54 % dans l’Hexagone. Les femmes seules avec enfants sont notamment surreprésentées : 32 % dans les DCOM contre 18 % dans l’Hexagone.

Selon les statistiques de l'INSEE, en Outre-mer, quand on est en situation de surendettement, on est souvent :

‐ personnes vivant seules (45 %)

‐ familles monoparentales (34 %) ;

‐ personnes en recherche d’emploi (35 %) ;

‐ employés et ouvriers (49 %) ;

‐ ménages locataires (66 %) ou hébergés à titre gratuit (22 %) ;

‐ ménages ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face à leurs dettes (54 %).

Le surendettement des ménages dans les DCOM – Enquête typologique 2023