Les soignants, l'Ukraine, le Covid et l'eau, au cœur des bilans et perspectives des Guadeloupéens

2023 s'affiche désormais sur le cadran de la vie des terriens et singulièrement, celui des Guadeloupéens. Alors que 2022 tirait sa révérence, les Guadeloupéens jetaient un regard sur ce qu'elle a été pour formuler leurs vœux pour la nouvelle année. Des mots prononcés spontanément mais qui en disent long sur l'espérance qui bat dans le cœur des Guadeloupéens

Bien sûr un micro tendu sur ère de parking de supermarché n'a jamais eu une valeur de sondage. Mais quand les quelques personnes interrogées par hasard font des réponses qui se ressemblent, au bas mots cela peut au moins donner une indication sur le sentiment général.

Et la première des idées exprimées fait référence au sort soignants suspendus. Tous s'émeuvent quant à leur situation qui perdure dans le temps sans qu'aucune solution n'y soit portée. Toutes les personnes interrogées souhaitent leur réintégration mais toutes n'ont pas pour autant la même vision des choses quant il s'agit d'aborder la façon de le faire. Certains ne se posent pas la question puisque pour eux, l'essentiel c'est qu'ils soient réintégrés en 2023. Pour autant, plusieurs ne souhaitent pas qu'ils le soient avec une indemnité qui couvrirait la période où ils n'ont pas travaillé. Ce serait selon eux une injustice par rapport à ceux qui ont vraiment travaillé durant cette période de suspension. De fait, leur sort préoccupe les Guadeloupéens.

L'ukraine en effet est le deuxième thème le plus cité par les personnes interrogées. Un thème que chacun voit à sa manière. Il y a d'abord ceux qui perçoivent la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie sout l'angle économique, celui de leur porte-monnaie que le conflit n'a eu de cesse d'alléger .Et puis il y a ceux qui analyse politiquement cette situation. Enfin, tous compatissent au sort des Ukrainiens meurtris par la guerre.

Et quand ils ne parlent ni des suspendus et ni de l'Ukraine, c'est le Covid qui reprend la main dans leurs pensées. Cette année encore, il aura eu de nombreuses conséquences néfastes et si certains le croient inoffensif et sans besoin d'une stratégie médicale particulière, d'autres en sont encore à compter ce qu'il leur aura coûté.

Dans ce palmarès, il est presqu'étonnant de ne pas entendre parler plus souvent des problèmes d'eau que l'on dit être la préoccupation principale de tous les Guadeloupéens. Probablement parce que tous ne sont pas ranger à la même enseigne dans cette réalité du manque d'eau, très peu en font mention. Et dans le petit échantillon de personnes interrogées, une seule l'exprime directement.

En faisant ce bilan pour 2022, chacun a déjà un regard sur 2023 pour souhaiter que, quand viendra son bilan dans un an, il n'y ait plus à s'interroger sur le sort des suspendus, des Ukrainiens, du Covid et même de la distribution d'eau en Guadeloupe. De simples vœux qui devront cependant être pris en compte pour améliorer la vie en Guadeloupe et dans le monde