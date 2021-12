Les usagers de la Poste confrontés à l'inaccessibilité des guichets et des distributeurs

Depuis le début de la crise, presque tous les bureaux de Poste ont du mal à fonctionner normalement. Pire, en raison des exactions contre les guichets automatiques, l'entreprise a dû les colmater pour les protéger. Une complication de plus à quelques jours du versement des prestations sociales

Cet usager de la Poste préfère en rire. Mais comme il le dit lui-même, dés le début du mois, ce mercredi, il sera en difficulté. Lui, et de nombreux autres clients de La Poste dont les prestations sociales sont versées sur leur compte ou leur livret auquel ils ne peuvent accéder qu'en venant au guicher ou en utilisant les distributeurs automatiques.

Mais voilà, à quelques jours de ces versements et par la force des choses, l'entreprise publique a dû protéger tous ces distributeurs après que certains aient été démolis ou endommagés.

Et les versements des prestations sociales ou, plus généralement la mise à disposition d'argent liquide ne sont pas les seuls services de la Poste a souffrir. Le courrier, le coeur de métiers des postiers, est lui aussi impacté par la crise. Et en cette période de décembre, mois de Noël et de cadeaux, l'entreprise ne peut pas assurer la livraison des colis en tant et en heure. Elle ne peut donc que s'adapter.

Pour l'heure, et parce qu'elle est un service public, un service au public, La Poste se prépare déjà à tout mettre en oeuvre pour que ses usagers aient accès sans difficulté au versement de leurs prestations sociales