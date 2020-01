Liquidation de France Antilles : Un drame humain

La décision du tribunal de Fort de France ne les a pas surpris. Pourtant, comme dans un instinct de survie, les salariés de France Antilles Guadeloupe ont espéré jusqu'au bout une meilleure fin pour ce triste feuilleton judiciaire. Ce jeudi matin, ils sont sous le choc. Cette fois, c'est la fin.

le maintien et le développement de médias locaux ayant uniquement le souci d'une diffusion d'informations plurielles vérifiées et vérifiables"

L'atmosphère est lugubre, presque plus triste qu'une veillée. Dans ces locaux où les coeurs étaient à l'unisson pour faire sortir chaque jour les éditions du journal, cette fois encore, ils battent, mais c'est la tristesse, l'amertume, le dépit et la colère qui les font battre. Dans les couloirs, c'est le même sentiment qui se lit sur les visages. L'impression d'un immense gachi et surtout, de plusieurs années d'efforts, de combats, d'investissements personnels et collectifs qui n'auront même pas été reconnues. Et là, le goût d'amertume dans la gorge se transforme en mots qui dénoncent.Pourtant, lors de la préparation des 50 ans du quotidien des Antilles et de la Guyane, chacun avait voulu y croire. Tout avait été fait pour rappeler aux uns et autres que France-Antilles avait été le témoin de toute la fin du 20ème siècle en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane et de ce début du 21ème siècle.Des mots qui seront rappelés lorsque le journal vivait une mutation de la dernière chance l'an dernier. Il s'agissait de tout faire pour le moderniser et le rendre viable. Les salariés s'y étaient investis parce qu'ils voulaient y croire. Aujourd'hui, ils sont tous désabusés.Ce jeudi matin, le journal parle lui-même de ses dernières pages, les dernières de son histoire commencée en 1965 quand certains de ses 235 salariés répartis en Guadeloupe, Martinique et Guyane, n'étaient même pas encore nés. Mais des mots pour dire qu'ils veulent croire en un sursaut citoyen en Guadeloupe pourMais en attendant, à France-Antilles Guadeloupe, ce jeudi 30 janvier 2020, jour où le tribunal de commerce de Fort-de-France a décidé la liquidation judiciaire du groupe France-Antilles, ce sont les larmes qui prévalent. Il y aura peut-être une dernière édition, un dernier magazine, un baroud d'honneur... peut-être. Mais pour l'heure, il y a des pleurs.