Lutte contre le crime en Guadeloupe et dans la Caraïbe : le partage du renseignement, clé de l'efficacité

Une délégation de l'agence pour la criminalité et la sécurité de la Caricom (Caricom Impacs) qui regroupe 22 pays de la Caraïbe est en visite en Guadeloupe. L'occasion de participer à une conférence sur le développement du renseignement criminel qui a réuni ce jeudi (20 mars) tous les acteurs de lutte contre la criminalité des Antilles-Guyane.

Renforcer la lutte contre la criminalité en Guadeloupe et dans la Caraïbe grâce au partage du renseignement et échanger sur les nouvelles tendances pour mieux s’organiser, c'était l'objectif de la conférence organisée, ce jeudi 20 mars, au camp Dugommier de la Jaille à Baie-Mahault. Les différents partenaires engagés dans la lutte contre la criminalité aux Antilles-Guyane (justice, forces de sécurité, défense, douanes, action de l’Etat en mer, renseignement pénitentiaire…) étaient présents.

Prise de parole de Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre 20/03/2025 • ©Gendarmerie 971

Échanger les renseignements

Avec à la tribune, un invité de poids, une délégation de la Caricom Impacs (Caribbean community implementation agency for crime et security).

Cette agence qui réunit 22 pays de la Caraïbe, a présenté ses missions qui concernent avant tout, la lutte contre le crime organisé par l’échange de renseignements, et notamment le trafic d’armes, de stupéfiants, d’êtres humains, les crimes environnementaux, les mouvements illégaux de cash et d’or et la cybercriminalité.

Renforcer la lutte contre le crime

Cette invitation a été lancée par le Commandement de la gendarmerie (Comgend) de Guadeloupe, dans le cadre de la coopération internationale de proximité. D'ailleurs la délégation a pu effectuer une visite de tous les services qui luttent contre le crime en Guadeloupe dont quelques unités de la gendarmerie de Guadeloupe.

Le général Christophe Perret a dressé un état des lieux de la délinquance et de la criminalité en Guadeloupe 20/03/2025 • ©Gendarmerie 971

En savoir plus sur Caricom Impacs :

Caricom Impacs est une organisation internationale régionale dont sont membres plusieurs États anglophones, hispanophones et francophones des Caraïbes. Cette agence a été créée en 2006 en tant qu’organe de mise en œuvre et de gestion du programme d’action de la Caricom en matière de criminalité et de sécurité. Basée à Trinidad et Tobago et à la Barbade, elle a pour devise : " la sécurité mutuelle grâce au partenariat ".