Maître Bessis affirme que la loi sur l'obligation vaccinale n'est pas applicable en l'état

"Pas de décret d'application, pas de loi, donc pas d'obligation vaccinale", affirme Maître Ellen Bessis, du barreau de Guadeloupe. L'avocate estime que les soignants ne sont pas encore tenus de se faire vacciner.

Nadine Fadel •

Ce mercredi 15 septembre 2021 est jour d'application de l'obligation vaccinale, en France. Imposée par la loi du 6 août dernier, elle s'applique aux professionnels de santé, au sens large, à savoir à tous les personnels en contact avec des personnes vulnérables, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

L'application de l'obligation vaccinale

En principe, dans un premier temps, les travailleurs concernés ne peuvent exercer que s'ils justifient de l'administration d'au moins une des doses requises, dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et s'ils présentent le résultat d'un test de non-contamination.

L'application de cette loi est assouplie, en Guadeloupe et à Saint-Martin, territoires qui ne peuvent se passer des personnels de santé, dans l'actuelle période de forte tension hospitalière, alors que la quatrième vague sévit encore.

A contrario, Saint-Barthélemy, où le recul du virus est observé, doit se caler au calendrier de l'Hexagone.

Les professionnels qui ne se plieront pas à cette obligation seront sanctionnés : ils se verront signifier la suspension de leur activité et ne percevront plus leur salaire.

Or, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, ils sont environ 11% à avoir reçu au moins une injection de vaccin, contre la Covid-19.

Au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), moins de 20% des pompiers ont fait confiance au vaccin.

Au sein de l'UTS-UGTG (Union des travailleurs de la santé, section syndicale de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe), on dénonce la "pression et l'intimidation scandaleuses" exercées sur les soignants.

Un vide juridique ?

Une avocate avance que l'obligation vaccinale n'a pas de fondement juridique.

Selon Maître Ellen Bessis, il y a une brèche, car "pas de décret d'application, pas de loi... pas d'obligation vaccinale" !

Le décret du 7 août ne correspond pas à ce point précis précité, selon l'avocate :

Le décret du 7 août est essentiellement centré sur les conditions de se faire établir un certificat de contre-indication vaccinale. Maître Ellen Bessis, avocate

Enfin, cette avocate rappelle que, le 7 septembre dernier, Olivier Véran, a annoncé, à l'Assemblée Nationale, le report de la loi à la fin de l'état d'urgence sanitaire, prorogé jusqu'au 15 novembre. Or, nul ne peut contrer des affirmations publiques du ministre des solidarités et de la santé, affirme Me Bessis.