Maïwenn, premier bébé de l'année 2020 en Guadeloupe

C'est à la Polyclinique des Abymes, dans l'espace CHU, qu'il a vu le jour ce matin à 9h48. Un bel évènement pour ses parents Linsey et Samuel, bien étonnés que cette naissance qu'ils attendaient en toute intimité, soit devenue un tel symbole pour toute la Guadeloupe

Ils auront été les premiers surpris de voir que cette nouvelle naissance dans leur famille intéressait tant de monde. Maïwenn, leur petit garçon est arrivé ce matin à 9h48, il pesait 2kg730 et mesurait 47 cm. Une naissance sans difficulté même si la mère, malgré la péridurale, n'aura pas été épargnée par les douleurs de l'accouchement.Très intimidé par la médiatisation de la naissance de son fils, Samuel Rochemont ne cachait pour autant son plaisir de l'accueillir et que tout se soit passé pour le mieux.Pour l'équipe du CHU installée à la Polyclinique des Abymes, accueillir le premier bébé de l'année à pareille heure relève d'un heureux hasard. On est plutôt habitué à remporter ce titre honorifique lors des naissances de l'après minuit.Si aucune complication n'est enregistrée d'ici là, Linsey et Maïwenn devraient regagner leur domicile de Petit Bourg dès demain.