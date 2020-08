La maraude des encombrants : une action citoyenne et écologique

C’est en voyant les encombrants s’amonceler dans chaque petit coin de nature que Fabrice Flainville a enfilé sa veste citoyenne. Avec son camion, il passe à domicile récupérer l’électroménager défectueux, pour l’acheminer en déchèterie.



Priscilla ROMAIN •

L'engagement d'un citoyen

Je n’ai jamais aimé tomber sur des réfrigérateurs ou des machines à laver, qui croupissent dans la nature. J’ai bien vu qu’il y avait un défaut de ramassage. Mais en attendant, que faire ? Fabrice Flainville

Un vrai problème sociétal

J’ai pu constater, en allant rencontrer les gens, qu’il s’agissait souvent de personnes isolées, sans moyen de transport ou simplement de personnes âgées, qui se retrouvaient coincés avec leur électroménager hors d’usage. Fabrice Flainville

Créer la bonne dynamique

Je veux prouver que ces actions fonctionnent et proposer, même aux mairies, de mettre en place des brigades capables de retirer les encombrants, chez l’habitant. Fabrice Flainville

Que faire de ces déchets blancs (matériel électroménager), qui s’amoncèlent à l’abri des regards, cachés dans la nature ?Fabrice Flainville, simple citoyen, a toujours été choqué par l’abandon pur et simple de ces ordures.Agir, tout simplement.Pour pallier les difficultés d’acheminement à la déchèterie, renc ontrées par les particuliers, Fabrice Flainville s’est substitué au service public.En dehors de ses horaires de travail, avec son camion, il récupère les ordures abandonnées, aux points qu’il a préalablement repérés, mais prend aussi rendez-vous, chez les demandeurs, pour retirer leurs encombrants directement au domicile.Par le biais de cet engagement écologique, le bénévole a découvert un réel problème sociétal.Car, après achat, une fois l’électroménager neuf livré et installé, les anciens appareils ne sont pas récupérés et leur traitement reste à la charge du particulier. Quand il ne l’abandonne pas aux encombrants, il se retrouve, donc, condamné à un stockage de fortune au domicile. Et le problème est général. Alors qu’il pensait se cantonner au territoire de Pointe-à-Pitre, il sillonne presque tous les samedis, plusieurs communes l’archipel, de Goyave, aux Abymes.Cette action n’est pas vaine.Depuis quelques semaines de tournées, l’homme a déjà attiré l’attention de certaines mairies. La mairie de Pointe-à-Pitre, notamment, l’a déjà invité à rejoindre ses brigades de nettoyage. C’est exactement la dynamique que Fabrice voulait créer.Un service qui étoufferait toute tentation de jeter directement dans la nature. Pour l’heure, l’homme effectue seul ses maraudes et va jusqu’à réaliser une dizaine d’enlèvements par action. Il tient un cahier bilan de ses expériences, afin d’aider à la création d’un réseau solidaire et citoyen plus organisé.