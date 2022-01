Marcellin Lubeth a 100 ans

Ancien président du Conseil Général et ancien maire de Sainte Anne, Marcellin Lubeth rejoint le club des centenaires Guadeloupéens. Homme politique et professionnel exigeant dans le domaine agricole, il jette aujourd'hui encore un regard pertinent sur la Guadeloupe

E. Rayapin et J-M. Mavounzy avec FJO. •

A 100 ans, aujourd’hui, Marcellin Lubeth est incontestablement l’un des plus grands témoins et acteurs de la vie politique guadeloupéenne.

Né le 19 janvier 1922 à sainte Anne au sein d’une famille d’agriculteurs, l’homme a connu une riche carrière professionnelle comme ingénieur agronome, conseiller général et maire de Sainte-Anne entre1989 et 2001. Il a terminé sa carrière comme président du Conseil Général.

©J-M. Mavounzy

Malgré son âge avancé, l’ancien président du département suit de près l’actualité de son pays, et la crise sanitaire semble le marquer particulièrement.

©Guadeloupe

Toujours disponible pour sa population, l’homme garde, après un siècle d’existence, son sourire et son humour. Deux traits qui l’ont toujours caractérisé.

Peut-être le secret de sa longévité.