Mardi gras : on cuisine les beignets de Carnaval en famille

Barbara Pelmard •

Dans les rues guadeloupéennes, les chars, les groupes carnavalesques et les tenues traditionnelles colorées ont laissé place à un bien triste silence. Covid oblige, le défilé est annulé cette année. Mais qui dit restrictions ne signifie pas forcément un laisser-aller quant aux traditions culinaires.

Le Mardi gras représente le point culminant du carnaval. Il précède le mercredi des Cendres qui lance le Carême, période de pénitence et d’abstinence alimentaire, qui dure 40 jours. On se prive notamment de viande, des graisses et d’œufs.

Figures emblématiques des jours gras et en opposition à ces privations, les beignets de Carnaval se retrouve parmi tous les foyers le mardi gras. Et chacun possède sa recette.

"On va déguster quelques beignets et ça sent déjà très bon ! On est en famille et ça se passe bien" Angèle

Chez les Daibissaram, on cuisine chaque année les beignets de Carnaval en famille. Mais les avis sur la recette divergent : "J'ajoute de la levure chimique pour des beignets bien gonflés", explique Jonathan. Sa mère, Anita, n'est pas d'accord. "Pas de levure pour moi. De mon côté, je fais une pâte à choux sans oublier les épices". Et la recette est précise : de l'arôme d'amande amère, beaucoup de cannelle, de muscade et un soupçon de citron vert.

"On va déguster quelques beignets et ça sent déjà très bon ! On est en famille et ça se passe bien. Le carnaval nous a quand même manqué pour aller défiler dans les rues de Pointe-à-Pitre mais on fait avec", explique Angèle. Et les gestes barrières ne sont pas oubliés : à chacun son masque. "C'est important. Et on essaie de faire attention. Avec le coronavirus, il faut prendre ses précautions", raconte de son côté, Jonathan.

La recette.

Ingrédients : 2 oeufs, 1 demi sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 125 ml de lait, 250 grammes de farine. 1l d'huile pour la friture. Arôme d'amande amère, cannelle, muscade et zeste de citron vert.

Côté préparation. On commence par casser les oeufs dans un saladier. Ajouter le sucre et fouetter le tout. Rajouter ensuite la farine, la levure chimique et le sucre vanillé. Bien mélanger puis ajouter le lait. Mélanger à nouveau. Et finir par ajouter les épices à votre convenance.