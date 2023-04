Avis de recherche : est-ce vous qui avez contribué à sauver une vie, à Marie-Galante ?

Partager :

Réaliser un massage cardiaque sur une victime durant plusieurs minutes est loin d’être facile. Mais quand on sait réaliser ce geste qui sauve, il est impensable de tourner le dos et de ne rien faire. C’est ainsi qu’une étudiante a contribué à ramener une dame à la vie, le mois dernier, à Grand-Bourg. Les gendarmes la recherchent, pour des félicitations en bonne et due forme.

Guadeloupe La 1ère •

La gendarmerie de la Guadeloupe a lancé un avis de recherche, pour tenter de retrouver une étudiante en médecine qui a contribué à sauver une vie, à Marie-Galante, le 10 mars dernier.

Ce jour-là, il était près de 10h50, quand une femme s’est retrouvée en arrêt cardio-respiratoire, sur la Nationale 9, à Grand-Bourg, en direction de Saint-Louis. Trois gendarmes qui circulaient dans le secteur ont été arrêtés par une conductrice affolée, qui leur demandait d’intervenir.

Les militaires ont alors porté secours à la victime ; en attendant l’arrivée des secours ; ils ont réalisé un massage cardiaque, avec l’aide d’une étudiante en cinquième année de médecine. Un geste qui a sauvé la vie de cette dame. Aujourd’hui, la femme en détresse, qui se révèle être la présidente de l’association des anciens combattants de Marie-Galante, ainsi que les gendarmes veulent retrouver la jeune héroïne, pour la remercier et l’associer aux félicitations exprimées par les protagonistes de cette mésaventure, qui s’est bien terminée.

"Si vous vous reconnaissez ou vous la connaissez, merci de vous adresser à la Brigade de Grand-Bourg de Marie-Galante, au 0590.97.68.68", demande la gendarmerie L'attitude de cette étudiante est un bel exemple de solidarité et de vivre ensemble ; un comportement en accord avec la philosophie des Marie-Galantais, à n’absolument pas perdre !

Partager :