Croisière inclusive en catamaran pour enfants en rémission

Un groupe de 25 enfants de tous âges, en rémission de cancers, ou souffrant de maladies chroniques, lourdes, ou à mobilité réduite, ont pu changer d’air et s’évader, le temps d’un long week-end. Ils ont embarqué à bord de sept catamarans, vendredi 10 juin 2022, pour participer à une traversée entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante. Après trois jours à bord, ils accosteront sur la plage de l’anse Canot, au Nord-Ouest de la "Grande Galette".

Cette sortie a été prévue sans les parents ; une fois n’est pas coutume ! Pour autant, tous étaient heureux de cette activité inclusive, au moment du départ de la Marina.

Des manifestations comme ça, où il y a une intégration, une inclusion des enfants en situation de handicap... et bien... ça veut dire que les choses avancent, quelque-part !

Ce moment permettra aux jeunes bénéficiaires d’expérimenter la vie en communauté, tout en vivant une aventure riche en découvertes.

Les enfants sont bien encadrés, puisque 60 bénévoles, trois infirmiers et trois médecins sont du voyage.

En amont, nous avons sélectionné des enfants qui peuvent participer avec nous. On travaille avec les médecins du CHU, pour pouvoir sélectionner des enfants qui peuvent venir, en fonction des types de pathologies. Et, ensuite, c’est faire tout l’encadrement médical, pendant ces trois jours avec les enfants, s’assurer de leur sécurité médicale et que tout se passe bien pour eux.