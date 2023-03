Documentaire, ce lundi soir, sur Guadeloupe La 1ère : "Albertine Baclet, la reine de Belle Hôtesse"

A découvrir, ce lundi 6 mars, à 20h05, sur Guadeloupe La 1ère TV, le documentaire inédit "Albertine Baclet, la reine de Belle Hôtesse". Cette femme, centenaire aujourd’hui, a notamment été maire de Saint-Louis de Marie-Galante et députée de la Guadeloupe, dans les années 1960. Ce film est signé Alex Robin.

Alex Robin, Sabine Michel, avec Nadine Fadel •

Les femmes qui se sont lancées en politique, dans les années 60, ont eu fort à faire pour s’imposer, dans ce monde presqu’exclusivement masculin, en Guadeloupe. Cela a été le cas d’Albertine Baclet.

Cette personnalité, au caractère bien trempé et aux idées affirmées (il fallait au moins cela), a ouvert la voie à d’autres, en devenant la première femme à diriger une commune aux Antilles et, plus largement, en Outre-mer. En plus d’avoir été maire de Saint-Louis de Marie-Galante, elle est devenue conseillère générale du canton de Marie-Galante puis, en mars 1967, élue députée de la Guadeloupe.

Le documentaire du journaliste Alex Robin "Albertine Baclet, la reine de Belle Hôtesse" revient sur le parcours politique et la vie de ce précurseur. Le film a été construit au fil de diverses rencontres avec l’intéressée, tout au long de l’année 2022, à Marie-Galante. D’autres personnalités de l’île et de la Guadeloupe apportent aussi leur expertise, sur la période et l’expérience politique de l’ancienne élue guadeloupéenne, qui a marqué l’histoire.

Ce film est à découvrir en exclusivité dans le magazine "Horizon", ce lundi 6 mars 2023, à 20h05, en télévision, sur Guadeloupe La 1ère. Comme avant-goût, nous vous proposons le teaser ci-dessus.

Une personnalité politique de premier plan

Albertine Adige a épousé Albert Baclet, qui fût maire de Saint-Louis. A la mort surprise de celui-ci, la question de sa succession a été posée. Elle a d’abord été assurée par son premier adjoint mais, très rapidement, le nom de la veuve, élue sur la liste de son époux, est régulièrement cité au conseil municipal. C‘est ainsi qu’en 1965, Albertine Baclet a été propulsée maire de sa commune. Et elle n’en est pas restée là...

Albertine Baclet, 1ère femme des Outre-mer à devenir maire d'une commune • ©Collection privée

Elue conseillère générale du canton de Marie-Galante, Albertine Baclet devient un acteur incontournable de la vie publique de l’île. En ce temps-là, la vie politique locale était agitée par des mouvements populaires, autour de leaders pour lesquels l’investissement dans les affaires du pays n’avait pas de limite. La fraude électorale et la violence étaient souvent au centre de l’action politique, en Guadeloupe, y compris sur la "Grande Galette". Albertine Baclet a d’ailleurs été à l’origine de débats houleux, lors de scrutins organisés dans l’île.

Une ambiance qui n’a pas épargné la campagne des législatives de 1967. Le duel entre Mme Baclet, femme de Droite, Gaulliste jusqu’au bout des doigts, avec le Parti Communiste, représenté par Gerty Archimède, a marqué l’histoire de la vie politique locale. Cet affrontement tournera à l’avantage de la Marie-Galantaise.

Mais pour de nombreux observateurs, ce scrutin n’a pas échappé à l’atmosphère générale de cette époque ; autrement dit, une suspicion de fraude organisée a longtemps plané sur ces élections législatives, qui se sont conclues par un court avantage à la Droite et ont offert une majorité au général De Gaulle en France.

Albertine Baclet siègera à l’Assemblée Nationale entre 1967 et 1968, jusqu’à la dissolution de celle-ci par le président de la République. Elle ne sera pas réélue au scrutin suivant.

Elle sera aussi battue aux municipales de 1971, à Saint Louis.

Progressivement, elle s’est retirée de la vie politique, tout en gardant un œil averti sur l’évolution de la Guadeloupe.

En décembre 2022, Albertine Baclet a fêté son centenaire entourée de sa famille, d’amis et de quelques acteurs de la politique actuelle. Une centenaire qui garde encore une lucidité remarquable et qui n’hésite pas à donner son avis sur ce qu’elle voit et entend sur l’évolution de l’archipel guadeloupéen. Elle raconte aussi des histoires croustillantes qui ont émaillé son parcours politique.

Le 1er décembre 2022, Albertine Baclet a fêté ses 100 ans, entourée des siens, à Saint-Louis de Marie-Galante. • ©Olivier Duflo

Deux questions à Alex Robin

Qu’est-ce qui vous a inspiré ce portrait documentaire d’Albertine Baclet ?

Alex Robin : "J'ai eu la volonté de mettre en exergue des personnages qui ont participé à la vie publique locale. Albertine Baclet en fait partie à plus d'un titre : maire, conseillère générale et députée de la 3ème circonscription, dans son ancienne configuration. Plusieurs rencontres et entretiens ont été nécessaires, afin de retracer au mieux la trajectoire de cette femme politique, qui a fêté son 100ème anniversaire le 1er Décembre 2022".

Le combat pour l’égalité des droits des femmes est toujours au cœur des débats, quel est votre regard ?

Alex Robin : "Avec d'autres élues ou non, Albertine Baclet a contribué à l'émergence de femmes au sein de la classe politique Guadeloupéenne. Aujourd'hui, si leur présence a été imposée par la loi sur la parité, il reste encore beaucoup à faire pour que l'égalité réelle entre Hommes et Femmes soit à la hauteur et en phase avec l'évolution de la société. Elles ont, à maintes reprises, prouvées qu'elles en ont largement la capacité".