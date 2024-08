Grand-Bourg de Marie-Galante sur la voie du redressement budgétaire

Grand Bourg peut sortir du plan de redressement arrêté en 2020, selon la Chambre régionale des comptes, après examen des résultats du Compte administratif 2023 et du Budget 2024 de la collectivité. La commune accuse certes un déficit de quelque 607.000 euros, mais les mesures envisagées permettent de résorber ce trou.

Erick Bagassien, Jordi Rayapin, avec Nadine Fadel •

La commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, qui compte 4813 habitants, est sur la voie du redressement budgétaire. Malgré son déficit, de la Chambre régionale des comptes (CRC) semble plutôt optimiste, dans son dernier rapport. Elle explique que, si la ville suit la trajectoire sur laquelle elle est positionnée, elle pourrait le résorber.

Les comptes 2023 et le budget 2024 de Grand-Bourg ont été passés au crible par les juges financiers.

La collectivité présente un déficit de 607.000 euros. La Chambre a procédé à des mesures de correction, à la hausse, des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que des investissements. Sur le total des corrections de l’instance, le budget primitif est en suréquilibre en fonctionnement ; il est en équilibre en investissements.

Par rapport au plan de redressement de Grand-Bourg, arrêté par la CRC en janvier 2020, le budget primitif 2024 fait apparaître un résultat positif, mais moindre que les prévisions. L’excédent du chapitre fonctionnement s’élève à 375.237€, bien loin en effet de l’objectif de 1.338.262€. Parmi les préconisations, il était question de la réduction des charges à caractère général et la diminution des charges de personnel.

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation continue.

Pour rappel, la commune dirigée par Maryse Etzol a bénéficié d’un Contrat de redressement Outre-mer (COROM) pour une durée de trois ans et expirant fin 2025. À ce titre, son budget sera amendé de 200.000€ cette année.

Ainsi, en conclusion, le compte administratif 2023 présente un déficit de 607.000 euros, mais les mesures contenues dans le budget 2024, en équilibre réel, permettent d’améliorer les finances de Grand-Bourg ; ce qui justifie la suspension du plan de redressement, indique la CRC.