Marie-Galante dévoilée dans un jeu de "7 Familles"

C’est un jeu 2 en 1 que propose Fabrice Doriac, avec son "7 Familles Marie-Galante". Il permet au tout public de simplement jouer aux cartes, mais aussi de découvrir foules d’informations qui font la spécificité de l’île. Le créateur, amoureux de la Grande Galette, lui rend ainsi hommage, participe à la transmission et au devoir de mémoire.

Nadine Fadel, avec Lise Dolmare •

Fabrice Doriac, journaliste depuis une trentaine d’années, a vécu à Marie-Galante, entre 2002 et 2008. L’île lui a laissé un souvenir impérissable, à tel point qu’il a décidé, 15 ans après, de la valoriser et la faire connaître par le biais du jeu original "7 Familles Marie-Galante", sorti le 1er mars 2023.

Ça a été une période très très intéressante pour moi. Très formatrice. J’ai rencontré beaucoup beaucoup de monde, dans cette île. Et une quinzaine d’année plus tard, ça a donné ce jeu de cartes spécifiquement tourné sur Marie-Galante. Fabrice Doriac, créateur du jeu de "7 Familles Marie-Galante"

Fabrice Doriac, créateur du jeu de 7 Familles Marie-Galante • ©Lise Dolmare - Guadeloupe La 1ère

Ce jeu n’est, en fait, qu’un prétexte pour présenter des spécificités du ce territoire, regroupées dans sept thèmes : mer, nature, géographie, histoire, patrimoine, culture et cuisine. Chacune des 42 cartes comprend un texte explicatif : une recette, l’explication d’une tradition, l’histoire d’un lieu, la présentation d’un évènement, ou encore la description d’un site remarquable.

Une des cartes du jeu de "7 Familles Marie-Galante". • ©Lise Dolmare

Fabrice Doriac a aussi tenu à rendre hommage à des personnalités qu’il a rencontrées :

J’ai par exemple eu l’occasion de rencontrer Max Rippon, à l’époque où il écrivait "Marie la gracieuse". Donc c’était quand même des échanges, entre nous, très intéressants. Et, donc, il me fallait absolument que, dans ce jeu, on rende hommage à Max Rippon. C’est fait ! Fabrice Doriac, créateur du jeu de "7 Familles Marie-Galante"

En travaillant à la création de ce jeu, durant environ un an et demi, Fabrice Doriac a réalisé un travail de recherche, a épuré l’information et a rendue celle-ci ludique et accessible à un large public. Le plus dur a été de faire des choix, face à la multiplicité d’informations à donner sur ce petit bout de terre, du Sud de l’archipel guadeloupéen.

Le but c’est de participer à la transmission ; transmission des valeurs, des convictions parfois... Participer aussi au devoir de mémoire, pour lequel on a encore beaucoup de travail à faire. Fabrice Doriac, créateur du jeu de "7 Familles Marie-Galante"

Pour lui, une telle activité, qui appelle à jouer à plusieurs, tout en testant ses connaissances, vaut bien mieux qu’un jeu vidéo, où chacun est de son côté.

Là, avec un jeu de carte comme ça, déjà il n’y a qu’un seul jeu, donc ils sont obligés de partager et puis ça discute. Un va donner sa définition du "Kilibibi", par exemple, mais sa réponse ne sera pas obligatoirement validée par les autres. Du coup, ça va donner des échanges. Fabrice Doriac, créateur du jeu de "7 Familles Marie-Galante"

Ne vous fiez pas à sa petite taille ; ce jeu des "7 Familles Marie-Galante" rassemble de grandes connaissances de ce qui constitue l’île ainsi dévoilée.

Une des cartes du jeu de "7 Familles Marie-Galante". • ©Lise Dolmare