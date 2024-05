Terre de Blues 2024 à Marie-Galante : près de 10.000 festivaliers attendus !

Un plateau artistique varié et digne des grands festivals, avec le mythique groupe « Kool and the Gang » en tête d’affiche, une multiplication de rotations maritimes, des bus gratuits, une multitudes de rendez-vous festifs et d’animation, pour tous les goût et toutes les générations... Terre de Blues 2024 promet d’être exceptionnel ! Rodé à l’exercice, le comité organisateur et les Marie-Galantais se font une joie d’accueillir les visiteurs.

La population de Marie-Galante sera triplée, durant le week-end prolongé de la Pentecôte, du 17 au 20 mai 2024, à l’occasion de la 22ème édition du festival Terre de Blues. L’île du Sud de l’archipel guadeloupéen s’apprête en effet à recevoir près de 20.000 festivaliers, selon Maryse Etzol, maire de Grand-Bourg et présidente de la Communauté des communes de Marie-Galante (CCMG).

Cet évènement annuel incontournable, du calendrier des manifestations du territoire, sera décliné autour du thème "Racines et résonances".

Un riche programme

Comme chaque année, des concerts, des soirées, un village artisanal et d’animations, ainsi qu’un festival a Ti Moun sont au programme.

Et, en guise de Before, dès ce jeudi soir, l’office du tourisme et la CCMG reçoivent ses invités, parmi lesquels les 21 parrains et marraines des précédentes éditions du festival Terre de Blues et, bien sûr, celui de cette année : le musicien et attaché de conservation du patrimoine Pierre Cafournet.

Le plateau artistique a de quoi attirer les mélomanes : Kool & Gang, Zouk All Stars et Fédéric Caracas, Dominik Coco et Jean-Michel Rotin, Fanny J, Tabou Combo, Loïc Emboulé, Kan’Nida, Koffee... pour ne citer que ceux-là.

Tous se produiront en live sur la mythique scène de l'Habitation Murat à Grand-Bourg.

Grande scène du festival Terre de Blues, à l'habitation Murat (Grand-Bourg de Marie-Galante) - 16/05/2024. • ©Lise Dolmare

Le programme complet est à consulter > sur le site dédié au Terre de Blues 2024.

Plusieurs jours de préparatifs

C’est tout le territoire de Marie-Galante qui profite d’un tel évènement. En effet, l’économie locale est dynamisée lors du festival.

Marie-Galante a besoin d’un tel évènement annuel. Nos hébergeurs, nos loueurs, nos restaurateurs, les armateurs... c’est tout Marie-Galante qui bénéficie de cette belle fête. Donc, merci aux festivaliers de l’avoir compris. Merci aux marie-galantais pour l’accueil qu’ils réservent à tous nos festivaliers. Et cet évènement n’est possible que grâce à l’accompagnement de la région Guadeloupe et du Département. Maryse Etzol, maire de Grand-Bourg et présidente de la CCMG

Recevoir 10.000 âmes supplémentaires, cela se prépare. Justement, le comité organisateur a mis les petits plats dans les grands, afin que tout ce monde circule, évolue et profite des différents rendez-vous sans encombre.

Les armateurs ont multiplié le nombre de rotations, pour rendre un service optimal aux festivaliers. Pour l’alimentation, la barge fait autant de rotations que nécessaire pour alimenter tous les commerces de l’île. Nous avons une nouveauté, cette année, ce sont les bus mis à la disposition des festivaliers gratuitement, pour faciliter la mobilité de tous. Maryse Etzol, maire de Grand-Bourg et présidente de la CCMG

La sécurité sera assurée avec le concours des services préfectoraux. Les gendarmes, les services de santé et l’hôpital Sainte-Marie sont sur le pied de guerre, après des réunions de coordination organisée en amont.

Partout dans les artères des bourgs, depuis plusieurs jours, les marie-galantais s'activent pour recevoir au mieux les visiteurs... en témoigne le reportage de Lise Dolmare :