Le matricide présumé de Destreland interpelle toute la société guadeloupéenne

Quelques jours après le drame, la Guadeloupe s'interroge encore et encore... Cette tragédie a secoué toute une famille et plus largement notre archipel : l’assassinat présumé d’une mère de famille sur un parking du centre commercial de Destreland.L’auteur présumé n’est autre que sa fille, âgée de 15, depuis placée en détention provisoire. L’acte a choqué plus d'un.Ce drame et ce décès interpellent et convoquent à la table des interrogations, les questions les plus inimaginables. Les faits, les conditions d'exécution de ce mauvais scénario dont quelques éléments ont été donnés par la justice, créent le trouble au sein de la société guadeloupéenne.Depuis plusieurs jours, parents, amis et anonymes se posent des questions.Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société ?Comment peut-on en arriver à de telles extrêmités ?Comment une adolescente de 15 ans peut-elle en arriver là ?A quoi cela est-il dû ?Face à autant de questions,le pyschologue, Raphaël Spéronel nous livre son sentiment :Depuis plusieurs jours, l'information fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et comme c'est souvent le cas, si beaucoup sont dans l'empathie, des personnes peu inspirées ont également fait leur apparition sur la toile. Chacun y va de ses explications et de ses commentaires... Bien loin de la vérité judiciaire. Ce qui met en lumière un véritable problème de société, dans un archipel qui peine à gérer ses émotions.Ce drame interpelle sûrement encore plus, à cause de la proximité et du charisme de la victime. L'un de ses amis en parle comme "quelqu’un d’une valeur qui a fait honneur à sa génération, et plus généralement à la Guadeloupe", et qui après plusieurs années, avait enfin pu exercer le métier de ses rêves, infirmière.Côté judiciaire, l'affaire a été requalifiée, depuis ce dimanche 12 juillet, en matricide. Les enquêteurs chargés du dossier devront faire toute la lumière et mettre en évidence toutes les responsabilités. Avec une question : cette adolescente de 15 ans est-elle la seule responsable de ce drame ?