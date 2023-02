Me Charles Nicolas fait appel de sa suspension prononcée par l'Ordre des avocats de Guadeloupe

L’institution s’est prononcée hier pour une suspension provisoire d’activité de 6 mois. La demande émanait de la juge d’instruction de Fort de France.

Dans un communiqué de ce mardi 28 février, les avocats de Charles Nicolas, Maîtres Philippe Edmond-Mariette, Roland Ezelin (ancien bâtonnier), Marie-Pompéi Cullin et Jean Gonthier annoncent leur intention de faire appel de la mesure prise par l'Ordre "sans délai".

La défense du Bâtonnier Charles Nicolas n'entend en effet rien céder, alors qu'elle vient seulement d'accéder au dossier, après 30 mois d'une enquête unilatérale menée exclusivement uniquement à charge. Elle poursuivra la mise hors de cause complète du Bâtonnier Nicolas et l'identification des responsables de cette attaque judiciaire sans précédent contre un avocat, et la profession d'avocat en général.