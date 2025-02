Mémorial ACTe : le sénateur socialiste Victorin Lurel entendu comme suspect libre par le parquet national financier

Le sénateur socialiste Victorin Lurel a été entendu comme suspect libre en février dans l'enquête portant sur les marchés de la construction du Mémorial ACTe en Guadeloupe, institution culturelle dédiée à l'histoire de l'esclavage. Victorin Lurel, également conseiller régional de Guadeloupe, a été entendu par le parquet national financier (PNF), sur les faits de favoritisme, faux et usage de faux.

À ce stade, aucune décision n'a été prise quant aux suites judiciaires à donner à l'enquête du parquet national financier (PNF) sur l'attribution des marchés de construction du Memorial ACTEe (poursuites, classement, etc.). L'audition de Victorin Lurel "est une étape procédurale normale dans le cadre des investigations", a réagi auprès de l'AFP son avocate, Maître Jade Dousselin.

Victorin Lurel entendu librement

Ancien président de Région, "et donc exécutif dirigeant durant une partie des faits examinés, M. Lurel a été appelé à répondre à un certain nombre de questions concernant la période de son mandat", a-t-elle fait valoir. "Entendu librement", M. Lurel "réfute toute implication personnelle dans d'éventuelles irrégularités".

Victorin Lurel, ministre des Outre-Mer entre 2012 et 2014, a, lui, souligné dans un communiqué que "de nombreuses personnes (avaient) été entendues" dans le cadre de ces investigations qui portent sur la période 2010-2017.

Le sénateur ne fait à ce jour l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Victorin Lurel rappelle que le MACTe était et demeure un projet majeur de réconciliation autour d’une mémoire partagée du crime contre l’humanité qu’a été l’esclavage. Aujourd’hui abîmée par l’actuelle gouvernance de la Région et négligée par l’Etat, nous devons rester fiers de cette œuvre qui doit être au cœur de l’identité de notre archipel. Victorin Lurel, sénateur de Guadeloupe

Une enquête ouverte en 2019



L'enquête a été ouverte par le PNF en juin 2019 sur des soupçons de favoritisme, de détournement de fonds publics, de recel et de complicité, de prise illégale d'intérêts, de faux en écritures publiques et usage.

Ces investigations avaient été lancées après une transmission de la Cour des comptes en mai 2019 sur des irrégularités présumées dans la passation de plusieurs marchés publics, ayant fait appel à des dizaines de millions d'euros de subventions européennes. En avril 2024, plusieurs perquisitions ont eu lieu en Guadeloupe, dans les locaux du conseil régional ainsi que ceux du bailleur social, aménageur et opérateur immobilier Semsamar, la Société d'économie mixte patrimoniale et un bureau d'ingénierie culture BICFL.

Une nouvelle ère pour le MACTe

Le MACTe est une institution culturelle dédiée à l'histoire, au patrimoine et à la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de ses abolitions. Il a été inauguré en mai 2015 à Pointe-à-Pitre.

En novembre 2023, la Chambre régionale des comptes étrillait sa gestion administrative, scientifique et politique.

Son ex-directrice générale, Laurella Rinçon, a aussi été condamnée en avril à un an de prison avec sursis et à 10.000 euros d'amende pour atteinte à la liberté d'accès aux marchés publics.

De nombreux conflits existent aussi au sein de l'établissement. Un nouveau président Raphaël Lapin a été élu à l'été 2024, et une directrice générale, Isabelle Vestris, vient d'être nommée.