Mercredi Jeunesse : Des ateliers "Estime de soi" proposés aux collégiens durant les vacances

De la créativité, des gestes appliqués pour réaliser les coiffures qui sont demandées : les tresses tribales les chignons et les ponytails, la queue-de-cheval moderne, se déclinent dans le salon de coiffure éphémère de Clara.

Même si elle rencontrait quelques réticences au départ, elle s’est finalement prêtée au jeu.

Plus tard, je voudrais me diriger vers le management ou bien encore être dans le secteur du social. Je pense que cette voie était plutôt une découverte artistique ou encore manuelle, pour nous permettre de découvrir autre chose. Au final, lors du moment venu, j’ai réussi et j’étais plutôt satisfaite.