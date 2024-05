MERCREDI JEUNESSE. Grand débat intercaribéen : un challenge oratoire en anglais pour améliorer son éloquence

Vendredi 26 avril a eu lieu à Pointe-à-Pitre le Grand débat intercaribéen à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Association des professeurs d’anglais de Guadeloupe (Apag). Ces élèves venus de Guadeloupe mais aussi de toute la Caraïbe ont pu défendre un point de vue mais aussi travailler leur pratique de la langue anglaise.

Prescilia Nepaul, Maiwen Bilas et Mathys Beaubois avec Laura Séné et Barbara Pelmard •

Le dernier reportage "Mercredi jeunesse" que nous proposent les lycéens du lycée "Faustin Fleret" de Morne-à-l’Eau nous emmène au coeur du Grand débat intercaribéen. Organisé par l’Apag (Association des professeurs d’anglais de Guadeloupe), collèges et lycées étaient invités à y assister, avec la participation du lycée Jardin D’essai et La Persévérance, et la présence d’un jury composé de professeurs.

Cette année, les gagnantes viennent de la délégation d'Antigua. En finale, elles ont battues la Dominique par visioconférence. Une expérience enrichissante, à la découverte de nouvelles cultures. Elles gardent un bon souvenir de l’ambiance guadeloupéenne. Ces jeunes filles ont également quelques conseils pour les futurs débatteurs.

Tu dois être confiant quand tu fais tes recherches. Il faut être détendu, penser clairement pour qu'après les mots viennent tous seuls. Si j'avais un conseil à donner ce serait d'avoir un point de vue solide. Anya, élève de Terminale de la délégation d’Antigua

Cette année, seuls deux établissements guadeloupéens ont atteint la demi-finale.

La rubrique "Mercredi Jeunesse" a été lancée par la rédaction de Guadeloupe La 1ère, après le succès de la Semaine de la presse à l’école 2024. L’idée est de prolonger, dans nos programmes, l’engagement et l’implication des jeunes, en particulier des élèves de la section Sciences Po du lycée Faustin Fléret de Morne à l’eau.

Désormais, ces lycéens proposeront des reportages hebdomadaires, pour diffusion dans le journal télévisé "13h00 en Guadeloupe" et sur le site Internet.

Les jeunes parlent directement aux jeunes, en choisissant eux-mêmes leurs sujets, en s’exerçant aux métiers de l’audiovisuel, avec l’expertise des professionnels qui les encadrent. Une autre façon de s’instruire et de partager leur investissement avec leurs camarades lycéens et tous les téléspectateurs de la chaîne. Une jeunesse en mouvement qui dit "non !" à l’immobilisme. Alex Robin, directeur des contenus de l’information

Reporteurs : Prescilia Népaul, Maiwen Bilas et Mathys Beaubois (Lycéens)

Encadrement des lycéens : Laura Séné

Monteur : Marius Avril

Mixeur : Cédric Jean-Baptiste