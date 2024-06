MERCREDI JEUNESSE. L'art miroir de la culture

Le dernier reportage "Mercredi jeunesse" que nous proposent les lycéens du lycée "Faustin Fleret" de Morne-à-l’Eau s'intéresse aujourd'hui à l'art miroir de la culture, c'est le projet de Marine Ambrun, assistante d'éducation au lycée Faustin Fléret, à Morne-à-l'Eau.

Un programme qui vise à permettre aux élèves de connaître leur culture mais aussi de se découvrir à travers l'art. Durant toute une matinée, ces jeunes ont eu l'occasion d'assister à divers ateliers qui forment la culture guadeloupéenne.

REPORTAGE/

La rubrique "Mercredi Jeunesse" a été lancée par la rédaction de Guadeloupe La 1ère, après le succès de la Semaine de la presse à l’école 2024. L’idée est de prolonger, dans nos programmes, l’engagement et l’implication des jeunes, en particulier des élèves de la section Sciences Po du lycée Faustin Fléret de Morne à l’eau.

Désormais, ces lycéens proposeront des reportages hebdomadaires, pour diffusion dans le journal télévisé "13h00 en Guadeloupe" et sur le site Internet.

Les jeunes parlent directement aux jeunes, en choisissant eux-mêmes leurs sujets, en s’exerçant aux métiers de l’audiovisuel, avec l’expertise des professionnels qui les encadrent. Une autre façon de s’instruire et de partager leur investissement avec leurs camarades lycéens et tous les téléspectateurs de la chaîne. Une jeunesse en mouvement qui dit "non !" à l’immobilisme.

Alex Robin, directeur des contenus de l’information