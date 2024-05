MERCREDI JEUNESSE. Miss 15/17 Guadeloupe : une couronne pour 50 candidates

Le dernier reportage "Mercredi jeunesse" que nous proposent les lycéens du lycée "Faustin Fleret" de Morne-à-l’Eau nous emmène en immersion au sein des Miss 15/17 ans.

La couronne doit revenir à l’une des 50 candidates qui se sont présentées à l’édition 2024 de cette élection, en Guadeloupe. Les prétendantes sont issues de tous les lycées de l’archipel. En vue du grand jour, elles se préparent grâce à des stages de formation : démarche, élocution au programme, notamment.

Participer à un tel évènement équivaut, pour elles, à relever un défi. L’objectif de cette élection, pour lequel aucun critère n’est imposé, est de permettre aux jeunes filles de s’épanouir.

La première année, la première élection que nous avons organisée, on était à 5 candidates, après à 9, à 20... Maintenant, on était à plus de 50 inscrites.