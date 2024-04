Mère Jah Evejah, figure guadeloupéenne du panafricanisme, s'est éteinte au Benin dans la nuit de jeudi à vendredi

Originaire de Capesterre-Belle-Eau, celle que l'on appelait Mère Jah, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi au Bénin. Militante agroécologiste et panafricaine, elle était retournée sur la terre de ses ancêtres en 1997. Elle y a créé un Centre agroécologique, une école, un jardin et un centre d'éveil. Les hommages affluent pour saluer cette petite femme au grand cœur.

C’est en 1997 que la famille Jah (Mère, Père et enfants Jah), originaire de la Guadeloupe est retournée sur la terre de leurs ancêtres au Bénin conformément à une prophétie du mouvement "rastafari" (Selon le mouvement rastafari, les déportés du continent africain durant la traite négrière reviendront en Afrique). Une famille tout entière dévouée au panafricanisme et à l’écologie.

Une ferme, une école, un jardin, un orphelinat

La militante et son mari sont à l’origine d’Ecolojah, une école qui enseigne aux enfants l’agriculture, l’écologie et l’histoire panafricaine et d'un centre agroécologique, le Cevaste (Centre d’Expérimentation de Valorisation de l’Agro Écologie, des Sciences et Techniques Endogènes), situé sur un domaine d’environ 4 hectares dans la forêt de Pahou, une ville proche de Ouidah au Bénin. A son actif également, un jardin, un orphelinat et un centre d'éveil. En 2019, un incendie avait détruit en partie l'Ecolojah, qui avait pu repartir grâce à la solidarité.

Avis d'obsèque des familles Jah, N'Goumou et Remus • ©Guadeloupe la 1ère

Des hommages nombreux

Depuis l'annonce de son décès par les médias du Bénin, ce vendredi matin, les messages et les hommages affluent.

Une grande militante agro-écologiste et panafricaine surtout, s'en va ! Ngoumou Edima Jah Evejah, plus connue sous le pseudo ''Mère Jah'', est décédée ce vendredi 26 avril 2024. Je me rappelle que dans les couloirs de Radio Bénin, je la croisais, elle et son époux Père Jah jusqu'en 2022, pour l'émission ''Diaspora Africa''. Mère Jah m'a appris à dire ''Jambo'' ! Bonjour en swahili, si je n'ai pas tout oublié. Sourire... Paix à son âme ! Christian Gandjo, journaliste à Radio Bénin

On l'appelait Mère Jah. Je ne sais vraiment pourquoi mais c'est une dame de petite taille, plus petite que la moyenne avec la coiffure à la mode Wailers comme signe distinctif. C'est une passionnée de l'écologie. Et les esprits qui ont les mêmes visions se rencontrent toujours, j'ai fait la connaissance de Mère Jah dans les couloirs de la Radio Nationale. Didier Hubert Madafime, journaliste expert en gestion des risques et catastrophes

A Capesterre-Belle-Eau, le maire Jean-Philippe Courtois, lui rend également hommage dans un communiqué publié ce jour.