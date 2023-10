Meurtre à Carénage : la procureure confirme un second tué et la mise en examen de 2 individus

Cinq jours après le meurtre d'un jeune homme de 21 ans, à Carénage, à Pointe-Pitre, l'enquête a abouti à la mise en examen de deux individus.

Guadeloupe La 1ère •

Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2023, Luidgi, 21 ans, décédait, rue Paul Valentino, en face de l'Université des Antilles, à Carénage, Pointe-à-Pitre. Le corps du jeune homme, selon les secours, présentait plusieurs impacts de balles.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 19 octobre, la procureure de la République, qui avait fait le déplacement sur les lieux du crime, indique que l'enquête menée par les enquêteurs de la division des investigations spécialisées de la police nationale a porté ses fruits.

En effet, la même nuit, deux hommes blessés par arme à feu se sont présentés au CHU de Guadeloupe : l’un d’eux décédait suite à ses blessures, l’autre restait hospitalisé plusieurs jours.

Si les autopsies étaient réalisées en début de semaine ont confirmé des impacts de balle mortels, pour les deux victimes, les investigations ont dévoilé les circonstances de l'affaire.

Selon le communiqué de Caroline Calbo, l’homme décédé sur la voie publique, accompagné d’un autre homme, avait essayé d’arracher la chaine en or de 2 hommes, en exhibant une arme à feu. Une bagarre s’ensuivait et les agressés sortaient également une arme de poing et des coups de feu étaient échangés dans la rue.

L’assaillant succombait à ses blessures dans la rue et les 2 hommes agressés se rendaient en voiture au CHU.

Les 2 hommes survivants et impliqués dans les faits étaient placés en garde.

Hier après-midi, une juge d’instruction était saisie des crimes de meurtres et de vol avec arme.

Les 2 hommes ont été mis en examen : l’un pour vol avec arme avec placement sous contrôle judiciaire, et l’homme blessé, auteur de tirs pour meurtre et placé en détention provisoire.