Mgr Ernest Cabo, évêque émérite de Guadeloupe, est décédé

L'ancien évêque de Guadeloupe s'est éteint. Pensionnaire de l'EHPAD du Sacré-Coeur à Basse-Terre, il avait connu une première alerte au début de la semaine. Entouré des siens, il a rendu son dernier souffle à 19h50 ce jeudi 28 novembre 2019

Evêque de l'inculturation

Un homme humble et profondément humain, un évêque enflammé

" Bondyé ké ba'w, fos é kouraj pou'w pé sa rivé an bout a chimen a'w, mé nou ka di'w, jôdi la, mèsi anpil pou tou sa'w ban nou ! "(*)

(*) "Dieu te donnera le courage d'arriver au bout de ton chemin mais aujourd'hui, nous te disons, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné."

On le savait fatigué. A plusieurs reprises durant ces dernières années on avait cru ses dernières heures arrivées, mais c'est ce jeudi 28 novembre 2019 que Mgr Ernest Cabo, évêque émérite de la Guadeloupe a rendu l'âme. Il allait fêter ses 87 ans puisqu'il était né le 15 décembre 1932 à Sainte Rose, la commune berceau de sa famille.Ernest Cabo a fait partie de plusieurs jeunes Guadeloupéens qui, touchés par l'exemple de celui que tout le monde appelle déjà Monseigneur Magloire, vont intégrer le Petit Séminaire qu'il ouvre, après bien des difficultés, à Blanchet Gourbeyre, ceci, pour susciter des vocations en Guadeloupe. Ernest Cabo y rencontre ceux qui seront ensuite ses compagnons de route et de mission : Paul Sanner, Claude Blain, Serge Plaucoste et bien d'autres qui les rejoindront ensuite.Puis, c'est le grand départ. Ernest Cabo entre alors au Grand séminaire de La Croix-Valmer dans le Var, puis à celui de Toulouse.Il est ordonné prêtre le 4 octobre 1964 pour le diocèse de Basse-Terre. Le travail ne l'effraie pas et en ce temps de mission, il est tout d'abord nommé vicaire à Capesterre-Belle-Eau, et parallèlement, il est aumônier successivement du Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), du mouvement de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et du mouvement chrétien des PTT.En 1972, le nouvel évêque de Guadeloupe, Mgr Siméon Oualli, premier évêque Guadeloupéen, le nomme curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Pointe-à-Pitre.11 ans plus tard, il est choisi pour devenir l'évêque auxiliaire de la Guadeloupe, le 2 juillet 1983 et il est consacré le 6 novembre suivant. Et lorsque Mgr Siméon Oualli démissionne pour des raisons de santé l'année suivante, Ernest Cabo devient évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre le 2 juillet 1984.Lorsqu'il devient prêtre, l'Eglise Catholique est en pleine mutation. La fin de Vatican 2 est l'occasion pour de nombreux courants spirituels au sein de l'Eglise de l'inciter à prendre de nouvelles orientations. Si Siméon Oualli essuie les plâtres puisqu'il doit particulièrement imposer l'idée d'un épiscopat local, une nouveauté pour les Guadeloupéens, qui suscite autant de fierté chez les uns que de méfiance chez les autres, Ernest Cabo bénéficiera de ses prémices pour amorcer une réforme en profondeur de l'Eglise en GuadeloupeSon épiscopat correspond aux années où la théologie de la Libération fait ses chemins en Amérique latine. Et l'on parle de plus en plus d'inculturation de l'Evangile, inscrire l'Evangile dans la culture du pays où il est proclamé. Cette volonté se traduit par l'instauration des TKL, "Ti Kominoté Légliz", qu'il veut voir devenir de véritables Eglises de proximité, dans un esprit d'entraide et de partage.En 1990, il veut aller plus loin pour interroger les Guadeloupéens sur le sens qu'ils veulent donner à leur Eglise à la veille du 21ème siècle.En avril 1991, un synode diocésain est convoqué en ce sens. Quatre chapitres importants l'articulent : chrétien en famille, dans la société, entre nous dans l'Eglise, et en formation permanente. Les travaux vont durer quatre ans et le 28 novembre 1995, devant près de quinze mille personnes, et en présence des évêques de Martinique et de Guyane, ainsi que tous les prêtres de l'Archipel guadeloupéen, les conclusions du synode sont présentées. Le chapitre « Chrétien dans la société » invite à « s'interroger sur notre responsabilité dans les injustices, favoriser la dignité personnelle et la solidarité, reconnaître à la langue créole sa place dans l'Eglise ». Par ailleurs, l'option des TKL« petites communautés chrétiennes » est confirmée pour inciter les catholiques d'un même quartier à se réunir « pour voir ensemble les besoins du quartier et répondre aux besoins de la vie chrétienne ». Enfin des « relais médias » et « vocations » doivent être mis en place dans chaque paroisse.De lui, beaucoup retiendront les grandes célébrations qu'il affectionnait particulièrement, il aura même fait du vélodrome, qui n'avait pas encore ses gallons d'enceinte sportive homologuée, la plus grande cathédrale de la Guadeloupe. Et on ne manquera pas de se souvenir de ses chants qu'il n'avait de cesse de reprendre et de répéter tout au long des messes qu'il présidait.Mgr Ernest Cabo choisit d'ailleurs d'assumer son épiscopat dans la collégialité. Ses proches collaborateurs tels que Jean Hamot, alternativement vicaire épiscopal et vicaire général, mais aussi Albert Chalder ou Serge Plaucoste, ont autant d'influence que lui sur ce que l'Eglise vit durant son épiscopat.Atteint par la limite d'âge en 2007, il se retire le 15 mai 2008. Dans un premier temps, il retourne vivre dans sa famille à Sainte Rose. Puis il intègre le nouvel EHPAD ouvert par le diocèse au-dessus de la cathédrale de Basse-Terre. C'est donc là où il a rendu son dernier souffle ce jeudi.Comme pour appuyer cette inculturation qu'il a mise en oeuvre durant 24 ans dans le diocèse, les derniers jeunes qu'il a confirmés lui ont chanté alors :Un refrain qui sera probablement celui que tous les Catholiques Guadeloupéens auront envie d'entonner désormais.