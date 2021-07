En juin dernier, la nouvelle est tombée, Mirna Bolus a obtenu une agrégation langue de France Option créole. Ce concours de l’Education Nationale est de niveau supérieur au Capès et permet aux candidats de devenir des professeurs d’enseignants en langue créole.

Ch. Martial •

Dans le cas de Mirna Bolus, cette agrégation en créole lui permettra de former les futurs étudiants et enseignants en créole de notre territoire et de poursuivre des recherches sur la langue, dans plusieurs domaines.

Dépi lanné pasé, konkour-la sa ka existé, é mi nou ja ni on diplomé adan sa. Evè Agrégasyion-la Mirna, ké pé formé tout étidyan é anségnan ki ka désidé fè lékol é aprann ti moun an nou palé. Mè Mirna Bolus ki sé on travayès, ni lentansyon kontinyé woulé asi lang la.

Mirna Bolus, agrégée en langue créole

Le concours de l’agrégation en langue créole existe en France depuis l’année dernière et doit faire du créole guadeloupéen une matière vivante étudiée enseignée et un sujet de recherche.

Pou Kabéché si ripaj-ay Mirna Bolus voyajé on lo. I ay jwen dot moun ka intérésé yo a lang kréyol é i vwè, fos a palé an nou.

Pou prèmié fwa on moun an nou ka vin agrégé an lang kréyol. Mirna ja ni on lo lidé pou nou poté lang an nou pi wo. Mirna Bolus qui prône une valorisation et une structuration de la langue.

Woulo bravo pou Mirna ! Travay la ka kontinié é lang Kréyol toujou pi vivan.