La mission d'évaluation de l'Université des Antilles est en Guadeloupe

B. De Saint Jacob •

"De la pertinence du fonctionnement de l’UA, en vertu de la loi portant transformation de l’Université des Antilles-Guyane en Université des Antilles", tel est l’objet de la 1ère mission d’évaluation commencée ce matin au Pôle Guadeloupe.Plusieurs auditions ont lieu : de la présidence, des vice-présidents de chaque pôle, et autres agents et étudiants.Cette mission est menée par Alain Delmas, l’administrateur de la délégation des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale, avec les trois députés de la Guadeloupe, de la Martinique et de l’Aude, selon la demande d’équité du Président de l’UA Eustase Janky.Les auditions ont lieu, deux jours au pôle Guadeloupe, et deux jours au pôle Martinique.S’ensuivra un débriefing avec le président Janky, avant le rapport qui doit être fait sur l’Université des Antilles.