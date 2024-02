Mission Patrimoine en Guadeloupe : "J’étais très impressionné, très ému aussi de voir les travaux", a dit Stéphane Bern

Partager :

Les chantiers avancent et l’argent délivré, via le Loto du Patrimoine, est utilisé à bon escient, du point de vue du président de la Mission Patrimoine, de passage en Guadeloupe. Stéphane Bern a multiplié les visites de terrain, avec des haltes notamment à Petit-Bourg, où le clocher de l’église du bourg a été réhabilité, puis à Pointe-à-Pitre, où l’église Saint-Pierre et Saint-Paul doit urgemment être mise hors d’eau et hors air.

Nadine Fadel, avec Jordi Rayapin •

Les cloches de l'église Notre-Dame de Bon Port, à Petit-Bourg, sonnent à nouveau ; cela, depuis deux ans. C’est notamment grâce aux fonds issus du Loto du Patrimoine, que les travaux de réhabilitation de ce monument ont pu être réalisés. De même, de nombreux autres chantiers d’entretien ou de reconstruction ont été menés dans l’archipel, avec le financement de la Fondation du patrimoine, à l’initiative de la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern.

Ce dernier est venu en Guadeloupe, afin de se rendre compte des réalisations concrétisées sur le terrain. Et, de son point de vue, il y a de quoi se réjouir. Stéphane Bern, le président de la Mission Patrimoine était l’invité de Christelle Théophile, dans le journal Télévisé "Guadeloupe Soir" du mercredi 7 février 2024 : J’étais très impressionné, très ému aussi de voir les travaux. C’est une chose de voir les projets sur le papier, c’est autre chose d’aller sur le terrain, de voir la mobilisation des Guadeloupéens et la manière dont l’argent du Loto du patrimoine est employé. Sur les 13 projets que nous avons déjà sélectionnés en Guadeloupe et les quelque 4 millions d’euros débloqués par la Mission Bern pour le patrimoine en péril, je vois que les travaux avancent petit à petit (...). Stéphane Bern, le président de la Mission Patrimoine Mission du patrimoine : les réalisations présentées à Stéphane Bern • ©Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère Le clocher de l’église Notre-Dame de Bon Port a fait peau neuve C’est en 2004 que le clocher de l’église du bourg de Petit-Bourg avait fait entendre son dernier son, jusqu’à sa reconstruction il y a trois ans. Les travaux ont duré deux ans, moyennant 156.000 euros émanant de la fondation du patrimoine et près de 20.000 euros issus de dons populaires. En Guadeloupe, c’est le premier chantier complètement achevé, parmi tous ceux financés par l’organisme présidé par Stéphane Bern. La structure de la charpente a été réalisée avec du bois exotique ; elle doit supporter les vibrations générées par les cloches, lorsqu’elles tintent. La Mission patrimoine a débloqué 156.000€ pour la réhabilitation du clocher de l'église Notre-Dame de Bon Port, à Petit-Bourg. • ©Christian Danquin L’église Saint-Pierre et Saint-Paul sélectionnée par la Mission Patrimoine 2021 La restauration de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul est sur les rails. Cette bâtisse emblématique de la ville de Pointe-à-Pitre, construite en 1807, classée monument historique en 1978 et qui arbore une façade néoclassique, souffre de problèmes structurels généralisés sur la toiture, la structure métallique, les murs et les fenêtres. Au final, il prend l’eau ; des seaux sont placés ici et là, à l’intérieur, pour récupérer les gouttes d’eau pluviales qui tombent du toit.

Pourtant, le site accueille des évènements religieux, mais aussi culturels (concerts lyriques, fête des cuisinières...) ; c’est aussi un haut lieu touristique. Celle que l’on nomme communément la "cathédrale" fera l’objet de travaux d’urgence. 3 millions d’euros ont été avancés par différents partenaires, dont 545.000 euros de la Mission patrimoine. Une réhabilitation totale demande des fonds plus conséquents, soit près de 20 millions d’euros. Des travaux d'urgence de mise hors d'eau et hors air sont nécessaires au sein de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. • ©Christian Danquin REPORTAGE/

