Mobilisation des parents d'élèves de l'école de Cocoyer au GOSIER

Les parents d'élèves de l'école de Cocoyer au Gosier son inquièts; inquiets en raison des problèmes d'insécurité routière à proximité de l'établissement. Ce mardi matin, ils se sont mobilisés pour faire circuler une pétition pour alerter les autorités compétentes.

Ch. Théophile et Ch. Danquin •

Jessica Brudey association des parents d’élève de l’école de Cocoyer

©Ch. Danquin

Une signature pour changer la donne aux abords de l’école. Malgré leurs impératifs, les parents d’élèves ont pris le temps ce matin d’apposer leur nom sur une pétitionVoici l’objet de la discorde : la D103. Une route départementale qui relie Pointe à Pitre aux Grands fond du Gosier…et une portion de route qui suscite l’inquiétude des parents d’élèves.Avec l’emplacement de l’école sur un morne, et en l’absence de zone stationnement, ils sont contraints de mettre leur véhicule au bord de la route. Un positionnement anarchique et non sans incidence.Le département a informé que des aménagements ont été réalisés il y a quelques années, tels ques des gardes-corps, des trottoirs ou encore un accotement bétonné. Pas suffisant pour les parents d’élèves. 90 personnes ont signé pour l’heure la pétition qui sera adressée à la collectivité mais aussi au Préfet.