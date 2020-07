Mostafa FOURAR nommé Recteur de l'académie de Toulouse

Mostafa Fourar vient d'être nommé Recteur de l'académie de Toulouse. Il était en fonction en Guadeloupe depuis février 2018.

Nadine Fadel •

Un retour à Toulouse

Réaction de Mostafa Fourar, suite à sa nomination

Je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont accompagné durant ces deux années et demi, travaillant pour un projet éducatif ambitieux et l’avenir de nos enfants. https://t.co/ATlqUAcv6h — Mostafa Fourar (@MostafaFourar) July 22, 2020

Sa nomination a été annoncée, ce mercredi 22 juillet 2020, en Conseil des Ministres : Mostafa Fourar est le nouveau recteur de l'Académie de Toulouse.Aucune information n'a été délivrée, quant à son remplacement, dans l'académie de la Guadeloupe.Mostafa Fourar est arrivé, dans notre archipel, en février 2018.Auparavant, il a dirigé l'Ensem (École nationale supérieure d'électricité et de mécanique), durant 5 ans.Docteur en mécanique des fluides, de l’Institut national polytechnique de Toulouse et habilité à diriger des recherches en énergétique, à l’Institut national polytechnique de Lorraine, Mostafa Fourar a été professeur des universités, à l’École nationale supérieure des mines de Nancy, dont il a dirigé le département "énergie et procédés industriels", de 2004 à 2007.Il a aussi assumé la direction du Centre d’enseignement et de recherche (CER) de l’Ensam (École nationale supérieure des arts et métiers) de Châlons-en-Champagne, avant d'être nommé, en 2009, recteur de l’académie de La Réunion, chancelier des universités.