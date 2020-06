Le Moule : les professeurs des écoles maternelles et primaires préparent leur "rentrée"

En attendant d'accueillir les élèves des écoles maternelles et primaires jeudi matin, les professeur des écoles ont fait leur "pré-rentrée" ce lundi matin. Pour des raisons sanitaires et de sécurité, toutes les écoles ne réouvriront pas cependant dans la commune.

Carole Petit avec Rémi Defrance et Julien Babel •

"Moi, je préfère ouvrir les écoles plutôt qu'avoir une épée de Damoclès au dessus de ma tête." Gabrielle Louis-Carabin

©guadeloupe

Le maire de Goyave sort de sa réserve

Depuis le courrier du Préfet Philippe Gustin et du Recteur Mostafa Fourar, c'est le branle-bas de combat dans certaines communes. Le Moule fait partie des communes qui envisageaient de réouvrir ses écoles dès le 11 mai puis avait renoncé devant le petit nombre d'enfants à accueillir, une centaine. Cette fois, la maire de la ville, Gabrielle Louis-Carabin ne s'attend pas forcément à beaucoup plus, mais puisqu'il faut ouvrir, elle ouvre.Toutes les écoles de la commune ont donc été nettoyées. Deux devront être dératisées, car des traces de rongeurs ont été découvertes. Tous les directeurs ont été reçus par l'inspecteur de la circonscription. Mardi après-midi, la maire recevra, elle, tous les syndicats. Et puis le comité hygiène et sécurité visitera les établissements, afin de vérifier si tout est en ordre pour accueillir les enfants. En revanche, il ne devrait pas y avoir de transport scolaire, ni de restauration.La commune de Goyave fait partie avec Petit-Bourg, des deux communes qui ont réouvert leurs écoles dès la semaine du 11 mai. Dans le débat qui secoue les maires de Guadeloupe sur la réouverture des écoles, les deux maires avaient gardé le silence. Ferdy Louisy est sorti de sa réserve pour exhorter ses collègues à réouvrir leurs écoles car pour lui les conditions de réouverture sont réunies et le retour des élèves à l'école est primordial.