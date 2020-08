Mutuelle Mare Gaillard / Harmonie Mutuelle : un transfert de gestion source de dysfonctionnements

Depuis quelques temps, les adhérents à la Mutuelle Mare Gaillard sont victimes de radiations inexpliquées et à des dysfonctionnements dans le traitement de leurs dossiers. La faute à un transfert de gestion à Harmonie Mutuelle, basée à Paris...



Erick Bagassien •

Nous ne pouvons plus rester en lien avec Harmonie Mutuelle, parce qu'il y a trop de difficultés et de problèmes. Je prends un exemple simple : aujourd'hui nous avons un certain nombre d'adhérents qui sont venus nous voir pour nous signaler leur radiation, alors que leurs cotisations sont à jour. Il y a un dysfonctionnement de transmission d'informations, entre Mare-Gaillard et Paris. Alain Lascary, du comité de défense des adhérents de la MMG

Lorsqu'un adhérent de la MMG appelle, il entre directement en contact avec Harmonie et, très souvent, celui qui répond ne peut pas le renseigner. Par ailleurs, lorsqu'une personne est radiée et qu'elle apporte la preuve que ses paiements sont à jour, cela pose un problème. Autre cas, très difficile : c'est d'apprendre que l'on a été radié, au moment où on a un décès dans sa famille. Alain Lascary, du comité de défense des adhérents de la MMG

C'est un peu la cacophonie à la Mutuelle Mare Gaillard (MMG). Les adhérents sont inquiets, car depuis que la délégation de gestion a été confiée à Harmonie Mutuelle, dont le siège est à Paris, des cas de dysfonctionnements dans le traitement des dossiers et même de radiations inexpliquées ont été rapportés.Le comité de défense des adhérents de la MMG s'est emparé du sujet et a tenu une assemblée générale. Il a obtenu l'assurance du rapatriement des données... mais dans un certain délai.Les fichiers de données ont été transférés à Harmonie Mutuelle. Toute la gestion incombe, donc, à cette structure.Après analyse de toutes ces problématiques récurrentes, le comité de défense des adhérents de la MMG est arrivé à la conclusion qu'il faut rompre le lien avec Harmonie Mutuelle.Les discussions avec la présidence et le conseil d'administration ont permis d'obtenir le rapatriement des données. Sinon, c'est l'existence même de la Mutuellle Mare Gaillard qui est en jeu.Selon ce qui est annoncé, un terme sera mis à la délégation de gestion... d'ici décembre 2021.